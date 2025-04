Gobierno di Aruba a logra awe un paso importante den e cooperacion cu Royal Schiphol Group (RSG) cu firma di un Memorandum of Understanding (MoU) cu ta habri caminda pa continua y fortalece e alianza strategico entre Aruba Airport Authority N.V. (AAA) y Royal Schiphol International B.V.

E MoU aki ta pone fin na un situacion di impasse cu a surgi durante e gobierno anterior y ta representa un paso crucial pa desaroyo sostenibel di e infrastructura di nos aeropuerto, fortalece nos turismo y crecemento economico pa Aruba.

Cu e acuerdo aki, ambos partido ta subraya nan compromiso y creencia den e importancia fundamental di e cooperacion entre AAA y RSG pa e bienestar general di Aruba. Acuerdo importante den e MoU aki ta inclui:

• Compromiso conhunto pa “good corporate governance” y desaroyo di talento local Arubano via e oportunidadnan di training den cooperacion cu Schiphol Academy, incluyendo entrenamiento brinda na Aruba mes pa medio di Schiphol Academy;

• Intencion di Gobierno di Aruba pa otorga un exoneracion via decreto (landsbesluit) pa e normanan salarial di CEO y demas ehecutivo di AAA N.V.;

• E posibilidad pa Schiphol por propone un miembro den Hunto di Comisario (Raad van Commissarissen) di AAA;

• Sosten activo di gobierno den negociacion entre AAA y Schiphol tocante e renovacion di e acuerdo strategico di cooperacion.

Minister-president Mike Eman a expresa su satisfaccion cu e firma:

“E MOU aki no ta solamente un renovacion di confiansa, sino tambe un paso importantisimo cu ta duna nos e oportunidad pa mira dilanti. Nos a kibra e impasse y awe nos ta pone e fundamentonan pa un cooperacion mas fuerte den beneficio di e interes general di Aruba, mientras cu nos resalta e oportunidadnan di cooperacion den nos reino.”

E MoU a ser firma pa Minister-President di Aruba, Mike Eman, Minister di Turismo Wendrick Cicilia, Minister di Finanza y Asunto Economico Geoffrey Wever y director di Schiphol International B.V., Kjell Kloosterziel.