Diahuebs mainta na Noord polis motoriza a para un persona riba un brommer debi cu e no tin plachi number. Durante e control e persona no por a demostra ni un punta di documento, sea seguro y rijbewijs. E no tin rijbewijs mes ni pa core brommer y no a keda nada otro di a tuma e brommer den beslag y a detene e motociclista y a keda hiba warda.

