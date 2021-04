Motociclista a fayece den accidente band’i Linear Park

Den careda di 7.30 di anochi ta sosode un accidente fatal riba L.G. Smith Blvd, den e area di Linear Park.

Tabata trata di un accidente entre un Van y un motociclista maneha pa un mucha homber jong.

Informacion ricibi na e sitio ta indica cu e motocicleta tabata bahando for di ex Talk of The Town direccion Playa. E Van blanco tabata prepara pa bira subi Adriaan Lacle Blvd. Ta parce cu e manehado di motociclista a bay hop y e chauffeur no a mir’e ta bini cu e consecuencia cu el a bay dal den e van, segun testigonan.

Ambulance a wordo pidi cu urgencia. Mientras cu personal medico tabata trahando cu e victima, famianan tambe a yega na e sitio. Sinembargo no por a haci nada p’e. Dokter a presenta pa constata morto di Kevin Danja naci 5 di januari 2000 biba na Tarabana. Familiarnan y amistad a yega na e sitio y drenta den shock y consecuencia a solicita pa Slachtofferhulp presenta na e sitio.

Na famia di e fayecido ta bay palabra di condolencia. Esaki ta e prome morto den trafico.

