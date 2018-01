Motociclista a dal den palo di luz y fayece

Willemstad Curacao: Djadumingu 31 desèmber 2017, alrededor di 23.25.30 or sentral di polis a haña notifikashon ku riba Kaya Girigoria A. Nai Curie (Weg naar Fuik) na altura di un toko un skuter a aksidentá i ku e shofùr di e skuter ta drumí abou.

Na yegada di e patruya polisial nan a bin topa ku e shofùr drumí abou riba su barika i e no tabata duna señal di bida. Na un distansia nan a mira un skuter bentá.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku e hòmber aki tabata manehá su skuter riba e kaminda ariba menshoná direkshon ost. Dado momento e la subi ku e vehíkulo riba un subida ku tin riba kaminda i a baha esaki ku velosidat haltu i a sigui ranka e skuter. Dor ku e kaminda tabata muhá e shofùr a pèrdè kòntròl i a bal dal violento den un palu di lus.

E shofùr di e skuter, Sheggior Guillermo Elroy MARTINA, nasé na Kòrsou 21 yanüari 1983 a risibí múltiple leshon i a fayesé na e sitio mes.

Alrededor di 00.30 (1-1-2018) dòkter di polis a konstatá morto di S.G.E. Martina.