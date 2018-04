Motibo pa cual miembro di grupo di 7 ta ataca Gobierno pa cu Citgo

Siman atras por a tuma nota di algun miembro di grupo di 7 a para dilanti refineria y ataca Gobierno actual pa loke ta e slow down di refineria y mas cos. Tur hende sa e situacion cu a pasa entre pdvsa y citgo a conduci na detencion di varios ehecutivonan halto di pdvsa na Venezuela y cu esaki a afecta Aruba su refineria pa cu e negosacion y pagonan cu a slow down e situacion. Mientras cu Gobierno di Aruba tin tur e documentonan cu Gobierno anterior a firma cu Venezuela a topa cu acuerdonan di sorpresa cu pesei a sconde hopi documento e tempo ey pa oposicion.

Segun grupo 7 Gobierno di Aruba ta hopi slap y no ta haciendo nada pa e reapertura, pero nan no sa cu Gobierno di Aruba e Minister encarga cu refineria a y ta repasando e acuerdonan cu a keda firma cu Citgo pa wak ki paso lo tuma. Pero loke si Sr Williams no ta menciona e motibo di su atake contra Gobierno segun fuente ta informa cu su persona ta meimei di un compania A1 Oil & gas unda tin documentonan cu nan a aserca gobierno y pidi pa Gobierno di Aruba pone 300 miyon euro na mesa pa nan cuminsa opera y tin garantia y Aruba lo bira solamente 60 % di e refineria y e resto ta pa nan.

Aki nos ta publica parti di e documentonan cu a yega den nos postbus cu ta indica e motibo cu pakico ta ataca gobierno cu no ta haciendo nada cu Citgo pero tanteen cu tin un contracto pa termino largo fima mucho no por haci kibra cu Citgo y bay den negosacion cu e compania cu Williams ta desea pa Gobierno di Aruba bay cune y riba dje cu Aruba ta den un debe grandi e kier pone presion riba Gobierno pa Aruba pone 300 miyon euro riba mesa di cual lo costa nos hopi y esaki nunca lo pasa. Cos no ta bay manera tur hende kier tanteen cu gobierno anterior a firma acuerdo y tin hopi cos a keda prometi y poni preto riba blanco tin cu mira e negosacionnan ambos banda.

Dos pa tres siman atras tabata tin reunionan fuerte den Citgo cu varios ehecutivonan halto y e reunion aki a bay den un bon rumbo y cu awe por anuncia cu Citgo Aruba a presenta un plan positivo pa cu e proyecto di rehabilitacion di e refineria di Aruba, despues di a haci e anuncio di e slow down na Februari y awor lo bay mira trabounan cu lo cuminsa pronto pa cu e operacion di un refineria.

