Mota-Engil ta splica desaroyo di e trucknan local

Representante di e compania Mota-Engil a splica mas di dicon e idea di bin cu trucknan di afo. Joao Campos Forte a splica cu loke nan a bin cun’e dilanti cu nan ta trahando cu trucknan local. E ekipo cu nan a trece ta wordo mira como un backup pa nan. Awor aki nan no tin un bulldozer pa traha cune. Loke a huur ya no por traha cune pasobra nan ta kibra. Aruba ta disfruta awor aki bon momento y tin hopi cos andando. E ekipo cu Mota-Engil tin ta huur ta ocupa y tin nan propio ekipo como backup. Nan tin un compromiso cu Aruba ora cu nan a firma na Februari. Nan kier cumpli cu e compromiso eynan na tempo na momento cu nan a gana e bid. Nan tin un trabao pa haci y un caminda pa traha. Nan mester di un empuhe pa bay padilanti. Nan no por traha manera cos ta bayendo awo. Afortunadamente e otro ekiponan ta ocupa, esunnan cu Forte sa di dje. Tin varios permiso cu nan no por neglisha. Pa e siguridad di Mota-Engil, tin algun ekipo no ta sigur pa opera y nan no por traha cu nan. Mota-Engil ta sigui tur regla pa por traha cune. Awor aki nan no por tin hende cu no ta sigui regla. Si tur cos sigui segun regla, nan ta “good to go”. Forte a papia telefonicamente cu algun di e drivernan di truck awe mainta pa por traha cu nan pasobra nan tin mester di nan. No ta cuestion di traha cu nan propio ekipo. Nan tin mester traha cu loke Aruba tin pasobra nan mester di un push den su trabao y tin cu traha segun e plan cu el a duna Aruba cual e ta haci.