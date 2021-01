Monuments Fund pronto lo celebra 25 aña: Kier stimula mas hende pa uza edificio monumental

Mircla Nava, PR na Stichting Monuments Fund Aruba ta conta Masnoticia cu pa 2021 nan lo celebra nan 25 aniversario. E stichting aki a wordo lanta 25 aña pasa manera un instancia financiero riba e area di cuido di monumentonan. Nan ta encarga cu locual ta cumpra, restaura, mantene y huur edificionan monumental.

E ultimo 10 aña of mas, nan no ta ricibi subsidio mas y ta riba nan mesun forsa, nan exito ta grandemente gradici na esnan cu ta huur y tambe e contacto cu diferente partinan comercial, banconan y instancianan internacional. “E gran parti nos kier enfoca riba nos huurdonan tambe cu ta crea e exito aki, debi cu na momento di escohe un edificio pa nan oficina of negoshi nan ta haci uzo di un monumento, esaki ta e parti cu nos kier enfoca riba dje pa 2021, e parti di conscientisacion y educacion cu nos a bin ta enfoca durante ultimo añanan, pero e aña aki mas riba e parti di dicon escohe pa un monumento,” segun sra. Nava.

Riba nan FB page nan lo tin un mini serie di videonan durante henter aña caminda lo enfoca riba dicon scohe un monumento, dicon scohe pa re-usa un edificio, e beneficio di esaki na momento cu bo ta bay busca e luga ideal pa bo negoshi of oficina. E edificio di stad huis, west straat entre otro cu ta na huur caba aworaki pero tin mas edificio obtenibel cu hendenan por acerca nan si ta buscando un espacio pa huur.

Por ehempel nan tin uno na schelpstraat y tambe edificio di steenweg cu actualmente ta den proceso di restauracion, cu ta premira lo termina pa mas o menos april 2021. Esaki ta un edificio cu ta buscando huurdo p’e, unabes cu logra haya uno nan lo bay over na e di dos fase, cual ta e parti di renobacion di parti paden di e edificio.

Den caso cu un persona ta buscando un edificio pero no ta locual cu nan tin actualmente, Monuments Fund por yuda nan busca un edificio cu balor monumental y e ora tambe sondea e posibilidad cu e persona ta sea cumpra e edificio of restaura esaki su mes, of por guia e persona den e parti di restauracion of por yega na wak e posibilidad pa cumpra e edificio y restaur’e, basta cu tin un huurdo na largo plaso. “Nos kier stimula hendenan pa opta pa un edificio monumental of cu balor historico, nan por sigui nos via nos fb page pa haya mas informacion tocante esaki durante full e aña.”

