Monumentenfonds ta purba di haya fondo pa restaura e Forn’i Calki

Mirando e acto lamentabel cu a pasa entre dos adicto ambulante, unda cu un a cende e otro na candela, a combersa cu Sra. Anne Witsenburg, directora di Monumentenfonds.

E situacion ta uno preocupante como tambe e monumento. Pa añanan largo ta buscando fondo pa restaur’e y tambe pone algo rond di dje pa proteha e monumento y tambe yuda un tiki cu e problema social cu tin. Te ainda no a logra nada. Pero door di e sucedido di diasabra, a dicidi pa pone un heki, y tambe ta bezig pa cera e entradanan di Forno di Calki, pa niun hende no drenta mas den dje, y asina proteha no tanto e monumento, como e hendenan.

E forno ta uno hopi importante, e ta reconoci door di Monumentenfonds, como un monumento proteha, e tin su logo na e otro banda di e forno. El a wordo construi mas di 100 aña pasa, e ta e unico cu a resta unda nan a kima calki. E calki a wordo uza na Aruba pa pleister casnan di antes, prome cu entrada di cement.

E deseo mas grandi hunto cu Fundacion Rancho ta pa cuminsa cu e restauracion di e edificio. Ta inverti den edificionan cu nan por huur despues y Forno di Calki, no por wordo poni na huur. Instancianan, personanan cu ta desea di yuda, ta bon bini na oficina di Monumento, pa wak con ta cuminsa cu esaki. Tambe Monumentenfonds ta bezig cu’n compania di Trinidad, pa siña nan con nan a traha cu calki den pasado y con pa restaura e calki aki. Hunto cu Monumentenbureau ta bezig ta check conn pa haya permiso pa e restauracion., Si ta educa e hobennan pa sa con pa traha cu e pleister aki, nan por yuda Monumentenfonds, pa restaura e forno di calki aki.

Despues di e restauracion, e idea ta pa Monumentenfonds lo keda mantene e forno y Fundacion Rancho ta tuma over e Management. Ya caba nan ta bezig ta duna tours, pero den e situacion ey, nan por bishita e forno di calki. Nan por mustra e bishitante e forno di paden y di pafo. Te asina leu, Sra. Anne Witsenburg.

