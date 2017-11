Monumentenbureau mester informacion di metslanan di dibuho di casnan floria

Actualmente Monumentenbureau ta efectuando un estudio riba e dibuhonan riba nos casnan floria of tambe yama casnan decora. Den temponan atras e dibuhonan a wordo poni dor di e metsla cu e.o malchinan di metal. E estudio cu ta haciendo awo ta wordo prepara dor di un stagiaire, Sra. Romy van Voren bou guia di director di Monumentenbureau, Sra. Ing. Yvonne Webb Kock. Sra Romy van Voren ta haciendo su estudio di Masters den materia di “Cultuurgeschiedenis van moderne Europa”.

Monumentenbureau tin varios nomber di e metslanan di antaño, pero pa nos no lubida ningun, nos ta puntra cooperacion di nos comunidad pa yuda nos cu esaki. Monumentenbureau ta buscando tur e nombernan di e metslanan, mayoria q.e.p.d., cu a traha decorando nos casnan floria. Dus e persona mester a realisa e cas den pasado den un periodo prome cu 1950.

E rapport di estudio ta wordo realisa dor cu Monumentenbureau dor di bishita e cas y por medio di varios entrevista. Monumentenbureau ta gradici un y tur cu ta contribui na e proyecto aki. Ora e rapport ta cla esaki lo wordo ofreci na nos Minister encarga cu monumento.

Pa comparti boso informacion pa e proyecto aki por haci esaki na Monumentenbureau na telefon 5835938 y puntra pa Romy van Voren of Romulo Croes.

Alabes por reacciona riba e articulo dunando informacion di nos metslanan riba nos Facebookpage: Monumentenbureau