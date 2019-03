Monton di sushi haya benta den area protehi den Franse Pas

Un biaha mas Parkrangernan ta bin haya sushi benta den e parke. Nan ta tur lo posibel pa mantene e parke limpi, tanto pa local como bishitantenan.

Sr. Salvador Franken, Head Parkranger di Parke Nacional Arikok un poco indigna ta splica cu nan a bin haya un monton di sushi tira den Franse Pas. Nan ta mantene e parke limpi y toch ta haya malhechornan ta haci nan fechoria eyden. Dia 18 di maart, el a pasa y e luga tabata full limpi. Pero 3 dia despues el a pasa, el a bin haya e luga tur sushi. El a manda un advertencia na tur esunnan cu ta tira sushi den parke pa nan no wordo gara ta tira sushi, ya cu esey ta trece problema pa nan mes.

Casi nunca nan sa haya problema den e area aki, ya cu semper nan ta controla cu cierto regularidad. Franse Pas tambe ta cay bou di Parke Nacional Arikok, y Sr. Franken ta splica cu ta prohibi pa susha e area, pa no hiba nada for di e luga, no kibra nada di e luga.

Un suplica na cada ciudadano, pa yuda mantene e luga limpi, e ta un area di naturalesa protehi.

