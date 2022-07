Awe diasabra World Health Organisation (WHO) a bati alarma y declara Monkeypox un Estado di Emergencia pa Salud Publico cu mester di Precupacion Internacional. Tawata na luna di mei di e aña aki cu casonan di e virus cu ta ocaciona Monkeypox a keda raporta na WHO for di paisnan no endemico pa e virus. Loke mas tawata hala atencion di Organisacionan Mundial di Salud ta e hecho cu mayoria di e casonan raporta na Mei no tawata tin historia di biahe tampoco pa un pais unda e virus normalmente ta ser encontra cu ta Africa.

Den cuadro di esaki Departamento di Salud Publico for di luna di mei a cuminsa reforsa su sistema di vigilancia y monitor. Gobierno pa medio di un ‘Ministeriële Regeling’ a pone Monkeypox bou di e grupo di malesanan infeccioso cu ta cay bou ‘meldingsplicht’. DVG pa medio di un EPI Info a informa tur instancia cu ta duna cuido aki na Aruba riba e sintomatologia y forma di transmision di e virus aki. Hunto cu dunadornan di cuido a enforsa e proseso pa indica casonan sospechoso y haci acuerdo concreto riba ken mester ehecuta e testnan nesesario, unda e testnan nesesario lo mester tuma luga y ki tipo di test mester wordo haci pa diagnostica posibel casonan di Monkeypox. Tambe a delinea e proseso di ‘contact tracing’, cuarentena pa ciudadanonan na risico y isolacion ora ta trata di caso positivo.

Sintoma

Monkeypox ta wordo categorisa como un virus cu ta causa sintoma leve. Pa e grupo di riesgo, cu ta mucha, hende muhe na estado of persona cu sistema inmunologico comprimi, e virus por ta peligroso te asta mortal.

Sintomanan ta cuminsa cu keintura, dolor di cabes, kliernan hincha y dolor di curpa. Entre 1 te cu 3 dia despues di e keintura, ta aparece un rash cu den mayoria di e casonan ta afecta cara, mannan y pianan. E rash na su turno ta transforma den blaar cu pus aden. Monkeypox por wordo confundi cu otro malesanan manera Smallpox, Bruela, of Impetigo, pa cual motibo ta importante pa un persona cu e sintomanan aki tuma contacto cu nan dokter di cas pa testnan nesesario wordo haci y asina wordo corectamente diagnostica.

Contagio

Contagio cu Monkeypox den paisnan no endemico, ta sosode di hende pa hende pa medio di contacto directo (close contact) cu un persona infecta. Esaki por sosode atravez di particulanan (droplets) cu e persona infecta, ora di tosa of nister. Tambe bo por keda infecta door di tin contacto cu e likido prosedente di e blarnan presente serca e persona infecta (skin to skin of paña contamina).

Tratamento y vacuna

Pa e virus specifico di Monkeypox no tin vacuna disponibel. E vacuna contra e virus di smallpox por brinda cierto grado di proteccion pero mundialmente tin scarsedad di e vacuna aki p’esey prevencion ta importante. Tampoco tin tratamento disponibel, unicamente tratamento di sintoma cu ta desaparece dentro di 2 pa maximo 3 siman.

Medidanan di higiena

Evita contacto cu hende cu ta sinti malo y laba man regularmente. Na momento cu bo a wordo diagnostica cu Monkeypox bo lo wordo pidi pa bay den den isolasion te na momento cu no tin ningun casca mas prosedente di e blarnan visibel riba e curpa.

Pa mas informacion sigui nos riba Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]