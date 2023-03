Despues di tres siman participando den 3 evento internacional, Monica Pimentel coach di Taekwondo Team Aruba a yega Aruba bek hunto cu Joshua Klaber kende a logra di gana dos medaya di oro y medaya di brons.

Den tur evento Internacional di Taekwondo bo mester atende na e technical y coach meeting cu ta wordo duna na Ingles pa asina ta bon na altura di tur e reglamentonan cu lo wordo aplica pa e evento.

Na US Open Kianna Krosendijk a gana su prome pelea contra di Kristina Harutyunyan for di Merca y despues a perde su di dos pelea contra di Merca. Isabella Bogevad a perde su prome pelea contra di Emily Tosi for di Canada. Deevah Loefstop a perde su pelea contra di Itzel Velazquez for di Mexico. Joshua Klaber a perde su pelea contra di Carlos Courts for di Mexico.

Despues di e resultado di US Open, Monica Pimentel a cuminsa prepara Taekwondo Team Aruba pa e siguiente evento Internacional. Monica Pimentel ta gradici pueblo pa nan contribucion. Danki na tur cu a haci e biahenan di Taekwondo Team Aruba posibel y cu nan por a representa Aruba na eventonen Internacional.