Mon Plaisir College Havo-Vwo ta recaudando fondo pa e studiantenan di HAVO 4 por experencia nan prome ‘studiereis’ pa Hulanda. Manera ta conoci, e studiantenan cu ta den ‘voorexamen’ klas na Aruba, hopi biaha ta haya e oportunidad pa biaha bay Hulanda y conoce e pais. Ademas, e studiantenan ta haya e oportunidad pa wak e estilo di bida, cultura y tambe e sistema di educacion na Hulanda.



Durante e biahe aki, e studiantenan lo bishita diferente universidad na Hulanda pa haya informacion y tambe un miho bista di diferente programa di estudio. E meta di e biahe aki ta pa duna e studianten un idea pa yuda guia nan pa cu nan escogencia ora cu nan caba cu voortgezet onderwijs na Aruba. Ta hasi esaki cu e cooperacion di diferente organisacionan na Hulanda cu ta focus pa yuda prepara studiante di Caribe pa e etapa nobo aki di nan bida pa asina ta exitoso.

Pa haci e biahe aki un realidad, e studiantenan di HAVO 4 di Mon Plaisir College Havo-Vwo ta trahando duro pa recauda fondo pa nan biahe. Conhuntamente cu Bingo Aruba, lo tin un bingo special di Mon Plaisir College Havo-Vwo dia 10 di maart 2024 pa 5’or di atardi. Tur hende por participa na e bingo aki cu e chens pa gana e premio mayor di e bingo, cual ta 7500,- florin cumprando un carchi cu ta costa solamente 18,-. Ademas e studiantenan ta bendiendo un rifa cu oportunidad pa gana diferente premio, incluyendo ‘cash’. E rifa lo tuma luga dia 15 di maart 2024 via social media (Facebook page) di Mon Plaisir College Havo-Vwo .

Mon Plaisir College Havo-Vwo ta invita pueblo di Aruba pa cumpra nan bingo of rifa pa por yuda e studiantenan haci e biahe aki un realidad. E studiantenan ta para na diferente punto manera Superfood, Ling ‘n Sons y Flora Market pa bende e ticketnan den weekend. Tambe por pasa na cualkier punto di benta di Bingo Aruba pa cumpra e bingo di dia 10 di Maart 2024.

Nos ta invita cualkier compania cu ta interesa pa yuda pa medio di compra di bingo of rifa pa tuma contacto cu nos na [email protected] of [email protected] y nos ta gradici tur hende di antemano cu ta yuda haci e biahe aki posibel. No perde bo chens pa bira e siguiente ganado!