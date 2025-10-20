Na caminda pa e apertura di bureau Ombudsman cu ta bay tuma lugar 1 di december 2025, Ombudsman kier informa pueblo di Aruba cu e lo inicia su prome investigacion. E investigacion aki lo trata e maneho di ausencia di alumno y e pago pa cu esaki. Pa por conduci e investigacion aki, Ombudsman lo colecta, analisa y evalua datos pa por presenta su conseho oficial.

Paralel cu preparacion di apertura, Ombudsman di Aruba a inicia su prome investigacion. Desde cu Aruba su prome Ombudsman, mr. sra. Jurima Bryson, a huramenta na oktober 2024, diferente trabou di preparacion a tuma lugar. Durante e lunanan aki, Ombudsman no a ocupa su mes unicamente cu prepara e parti operacional di e trabou, pero tambe e la cuminsa colecta temanan cu mester atende cune door di haci investigacion.

Den e trayecto di preparacion, Ombudsman a wordo informa cu na algun scol – den algun caso specifico ora un mucha ta malo y no por presenta na scol – tin cierto maneho y/of reglanan di scol cu no tur ora tin e mucha/hoben y su derecho di por haya educacion como prioridad.

Por ehempel, a compronde den algun caso cu e mucha mester raporta na un compania priva pa por obtene un declaracion medico, pues un carta cu ta indica cu e ta malo (un ‘ziektebrief’). Tambe den cierto caso, e mucha mester haci pago na e compania priva pa por ricibi e declaracion medico cu scol ta pidi. Ademas, por sosode cu si e mucha no por cumpli cu e procedura comunica na dje, scol no ta duna e mucha oportunidad pa haci of ripiti test / examen cu e la perde.

Ombudsman ta un instituto independiente y imparcial. Den Ombudsman su ley ta poni cu Ombudsman tin e tarea pa entre otro boga pa derecho di mucha y hoben. Den e cuadro di esaki, Ombudsman tin e autoridad pa haci e investigacion aki pero tambe ta autorisa pa colecta datos.

Tur mucha mester tin mesun derecho ora ta trata di educacion irespecto di nan situacion financiero. Pa e motibo aki, Ombudsman lo manda pronto encuesta pa na un banda mayor, mucha y/of dunado di cuido di mucha/hoben y na otro banda pa e directivanan di scol cu ta cay bou di e ley di Ombudsman, esta e Landsverordening Ombudsman.

Despues di colecta e datos, Ombudsman lo haci un analisis, publica e resultadonan y tambe bin cu recomendacionnan si ta necesario. Pa cu esaki Ombudsman lo tene na cuenta e tratadonan di derechonan di mucha y tambe e normanan di conducta apropia cu Ombudsman a publica na april 2025.

Ombudsman a informa tur stakeholders y mandatarionan responsabel pa e tema aki tocante e proposito di e investigacion, e partidonan envolvi den e investigacion, e base legal y e motibo di e investigacion. Ombudsman ta enfatisa cu directivanan di scol tin e obligacion pa coopera cu e investigacion aki, mirando cu nan ta un instancia segun ley.

Bureau Ombudsman kier a informa cu nan lo mantene pueblo na altura di e ultimo desaroyonan y encuanto e apertura oficial di oficina.