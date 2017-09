Molester di adictonan ambulante den centro di ciudad

Durante un patruyahe di rutina, polisnan ta wak un adicto ambulante na altura di Capeructia Roja. Eta declara na polisnan cu el a piki fruta for di un palo den un cura. Polisnan a hala su atencion bisando e cu e no por piki fruta asina ey for di e palo di mata, si esaki ta den un cura di cas, esey ta priva. E adicto ambulante Vrieswijk a compronde esey y el a cana bay.

Un rato despues Centrale Post ta bolbe manda un patruya pa un adicto ambulante cu tabata drumi dilanti di e edificio di CEDEHM. Na nan yegada polisnan ta bin haya e adicto ambulante na soño dilanti di e edificio. Polisnan a lant’e y a bis’e cu e mester bay for di eynan. Riba e gang tabata tin dos lighter, un boter di plastic y cigaria. E tabata tin un tas cu paña cun’e. E adicto ambulante a haci e luga limpi y despues a bandona e luga.