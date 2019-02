Modificacion di ley: homber a haya boet pa cumpra empana ariba caya

BOGOTA, Colombia – Parlamento Colombiano lo por haci cambionan na e Codigo Nacional di Polis, despues di un debate largo cu a bin door di un boet duna na un homber pasobra cu el a cumpra un empana riba caya na Bogota.

Representantenan Fabio Arroyave Rivas, Mauricio Toro, Inti Asprilla, Carlos Cuenca, Jose Gabriel Amar, Katherine Miranda y Rodrigo Rojas Lara a presenta un iniciativa di ley (amienda) pa agrega un texto nobo na e articulo 140 di e Codigo di Polis, cu ta contempla sancionnan den espacio publico.

E empana “mas caro”

Dialuna 10 di februari, Steven Carlos, di 22 aña a haya un boet di 830 mil peso (casi 266 dollar) despues di cu el a cumpra un empana ariba caya den e capital Colombiano.

E agentenan a bis’e cu el a viola e articulo 140, nr 6 di e Codigo Nacional di Polis cu ta prohibi “promove of facilita e uzo of ocupacion di e espacio publico den violacion na e norma y hurisprudencia constitucional vigente”.

Segun El Espectador, e ley nobo ta pretende di agrega e siguiente paragraf: “Adkiri, cumpra producto of servicio den espacio publico no ta wordo considera conducta contrario na e cuido y integridad”.

Despues di e debate cu e hecho aki a genera ariba rednan social, e minister di Husticia di Colombia, Gloria Maria Borrero, a reconoce den un entrevista cu e boet duna na Steven Carlos ta debi na “un mal interpretacion” di e Codigo di Polis, cu ta pa combati gruponan criminal cu ta cobra pa uzo di espacio publico.

Comments

comments