Modernismo no kiermen kita trahado di WEB Aruba NV for di trabao

Hopi ta e rumornan cu na WEB NV ta trahando pa bira mas moderno y cu e intencion di kita hende di trabou. Sr. Luis Oduber, director di WEB Aruba NV a splica mas di e desaroyonan cu WEB ta trahando ariba dje.

Enberdad ta asina cu WEB ta trahando ariba diferente proyectonan, unda cu mescos cu algun aña pasa, niiun hende tabata tin telefon mobile, poco poco a bay den telefonnan grandi. Awendia tur hende ta cana cu smartphone. Mescos ta pasa na WEB, unda ta biniendo cu tecnologia mas moderno. Director di WEB, SR. Oduber ta desmenti e rumornan cu tin plan pa retira hende for di trabao. Si ta asina cu lo bay traha mas eficiente. Tabata tin varios reunion, den gruponan chikito, for di Februari caba. Eyden ta splica e trahadonan y tambe dunanan oportunidad pa haci pregunta riba e cambio y direccion cu WEB ta bayendo.

Den cuadro di esey, automatisacion ta yuda hopi, pero e no ta bay reemplasa nada. E automatisacion ta pa traha mas miho y naturalmente , e edad di pensioen ta subi pa tur hende y WEB mester di su trahadonan pa mas aña. P’esey ta automatisa mas aparato y si ta keda oranan habri lo dedica esaki na mehoramento di servicio na cliente.

Sr. Oduber a sigui splica cu tin cierto operacion y e automatisacion ta pa yuda e consumido no sinti e efecto den e central di storing, pa e sistema moderno por actua mas lihe cu’n ser humano. Di otro banda, ta bay keda cu operadonan, pa maneha e planta. Tambe mantencion tambe mester keda tuma luga. Niun computer no por reemplasa e operador of e personal di mantencion.

Na e momento aki, segun e director, no ta intencion pa niun hende perde trabao. Pero mirando den futuro, si no bay duna ningun tipo di servicio. Pero esunnan cu ta bay cu pension no ta wordo reemplasa cu hende nobo. Pero ta buscando otro areanan unda por duna servicio, ya cu awo ta procesa, distila awa y produci coriente. Si den futuro lo tin hende di mas, lo haci uzo di nan experticio pa yuda e consumidor y e pueblo di Aruba en general.

Actualmente ta concentrando hopi ariba calidad, dus e suministro, Den nan strategia ta papia di sostenibilidad. Tin hopi automatisacion ta biniendo y hopi energia di biento y solo, ta sondea otronan caminda cu no por predeci kico por sosode y e ora lo tin mas automatisacion pa e cliente no sali perhudica ora cu tin cualke incidente tuma luga, cu e parke di molina of solo, of in house. Awo ta concentra ariba eficiencia. Ora cu logra e eficiencia, esey sigur sigur lo tin beneficio pa e pueblo, pero awo no por cuantifica esaki. Ta dificil pa duna un cifra awo.

Pa e ultimo lunanan WEB ta keda sondea e posibilidadnan, pero no ta den nan man tocante e permisonan pendiente. Na momento cu e desaroyado haya e permisonan necesario, te ora cu WEB haya e grip den suministracion.

Di parti di WEB ta papia di greener y di fuel oil free. Dus ta busca energia mas limpi pa e tin menos efecto ariba e medio ambiente. E ora solo y biento ta fit den e strategia ey, esey no ta depende di si gobierno cambia of no. Pero den dialogo ta raporta na Utilities y hunto cu Utilities cu Elmar, WEB tin un strategia cu ta traha ariba dje. Na momento cu Utilities bin cu otro proposicion, esey lo wordo evalua, según Sr. Luis Oduber, director d WEB Aruba NV.