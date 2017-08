Modelo Icono di Suzuki – Suzuki Swift ta obtenibel un biaha mas

Na momento di su lansamento, na aña 2004 Suzuki Swift, como modelo icono di Suzuki, el a sa di posiciona su mes como un di e modelonan mas bendi rond mundo. Mas di 5.3 millon Swift a wordo bendi y su diseño fresco y clasico a percura pa e modelo aki caba a keda cu su posicion di ta un favorito rond mundo. E rediseño di e Swift nobo ta presenta caracteristicanan hopi unico y ta mantene su liñanan Deportivo. Su funcionamento ta uno superior y su consumo di gasolin ta sumamente abou. Un logro hereda di su funcion di maneho excepcional y tecnologia di sistema Hybrid y e plataforma nobo jama ‘HEARTECT’ entre otro.

Awe, Ultimate Automobiles, agente exclusivo di e marca Suzuki ta anuncia yegada di e modelo nobo y completamente rediseña di Suzuki Swift.

Cu jegada di e Suzuki Swift nobo, Ultimate Automobiles, ta agrega un otro modelo nobo na su line-up pa aña 2018. Den ultimo aña Suzuki a sa di re-diseña diferente modelo y tambe introduci modelonan nobo den nos mercado manera Vitara, Ertiga, Swift Dzire y e Ciaz. Tur modelonan cu a sa di acapara atencion pa no solamente na belleza exterior y nan rendimento, pero tambe pa nan prijs sumamente rasonabel. Tur modelo Suzuki ta bin bon equipa cu tur loke bo tin mester awendia.

Tur amantenan y doño di modelonan Swift ta keda cordialmente invita pa pasa y admira e modelo nobo.

Ultimate Automobiles agente exclusivo pa autonan marca Suzuki. Hasi nos un bishita na nos showroom situa na Sabana Blanco # 35 of contact nos via telefoon 583-9800.