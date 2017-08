Moda: Victoria’s Secret Fashion Week 2017 lo ta na China

Victoria’s Secret a anuncia cu su Siman di Moda 2017 lo ta na Shanghai, China na November, confirmando e rumornan cu ta core for di Maart.

Esaki ta e prome show cu lo tuma luga na Asia. Anteriormente e la tuma luga na Paris, Cannes, London, New York, Los Angeles y Miami.

Actualmente e proceso di casting di e modelonan ta tumando luga. E 14 Angelnan Secreto di Victoria plus Gigi Hadid y Bella Hadid ta entre esunnan recluta.

E show lo tuma luga dia 28 di November, 2017 pa 10 or di anochi y lo wordo transmiti pa CBS, segun e Instagram di Victoria’s Secret.

