“Ban percura pa Hulanda tambe mira e necesidad di nos pensionadonan, mira e necesidad di esnan di menos recurso den e pais aki, mira e necesidad di e inversionistanan di e pais aki pa crece y ki oportunidad nos por duna nan pa crece,” e lider di Fracion di AVP, mr. Mike Eman a expresa den presentacion di e mocion pa yega na un Sociaal Cultureel Planbureau Aruba hunto cu Hulanda.

“A yega e momento pa nos por habri combersacion cu Hulanda, no riba RAFT of CFT, pasobra esey ta gepaseert station, en realidad nos tabata tin un LAFT caba ta Gabinete Wever-Croes a bay torno na dje”, Eman a indica.

Supervision financiero kier men cu Aruba tin control riba su presupuesto, basa riba norma cu ta controla door di CFT. CAFT tabatin su base legal cu Aruba mes a traha na 2015. Gabinete Wever-Croes II a bay torno na dje y esey a pone Hulanda awo ta desconfia y kier hinc’e den un RAFT.

Eman: “Nos por discuti henter dia riba e tema ey, pero señora Evelyn Wever Croes ya a firma pa esey y nos ta mira den tur e cartanan cu Aruba no tin mucho posicion pa negocia paso Hulanda tin un desconfiansa hopi grandi.”

Hulanda ta na bispo di eleccion cu partidonan cu diferente perspectiva riba e isla y pa Aruba ta importante pa gara e momento aki pa mira si, banda di atencion pa presupuesto di pais Aruba, habri un combersacion tambe riba e situacion social economico di nos hendenan. Eman a enfoca.

P’esey fraccion diu AVP a presenta un nocion cu ta pidi pa instalacion di un Sociaal Cultureel Planbureau mescos cu Hulanda tambe tin. Sociaal Cultureel Planbureau no ta mira unicamente cifranan di finansas, pero ta mir’e den contexto di un desaroyo social economico caminda cada posicion di e ciudadano pa nan calidad di bida ta den contexto. Asina ta bay midi efecto di cada medida; no djis cuanto placa e ta trece den presupuesto, pero kico e impacto ta riba nos Pueblo.

Si ta corta den AZV, kico e efecto ta riba salud? Si ta subi schoolgeld, kico e efecto ta riba e enseñansa di muchanan di menos recurso? Si ta aumenta e cost of doing business, kico e kiermen pa inversionista? Nos por a mira cu hopi anja Hulanda no a realisa e pobresa cu tabata tin na Boneiro of no a duna atencion na esaki, apesar cu desde 2010 Hulanda ta co-responsabel pa e Pueblo di Boneiro. Ta te ora cu rapportnan a cuminsa sali di Ombudsman di Hulanda y di Sociaal Culreel Planbureau y Unicef di United Nations ariba pobresa na Boneiro y situacion alarmante di muchanan e ora ey Hulanda a cuminsa mira e aspecto socio economico di Boneiro. “Pesey nos ta kere cu un Sociaal Cultureel Planbureau ta necesario banda di CAFT”, mr. Mike Eman ta accentua.

“Cu e mocion aki pa institui hunto cu Hulanda un Sociaal Cultureel Planbureau fraccion di AVP kier pone e “bigger picture” visible pa Hulanda tambe. E momento ta awo, Hulanda tin eleccion, partidonan cu diferente pensamento mustrando interes pa nos islanan. Nos ta kere cu nos tin cu gara e momento aki cu e vision cu fraccion di AVP a presenta awe den e mocion,” Eman a clausa bissando.