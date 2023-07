Lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman:

Na inicio di e reunion riba e ley di 7% BBO na frontera e lider di oposicion, mr. Mike Eman, a insisti un vez mas cu un punto di orden pa caba di scucha tur gremio promer cu tene e reunion, especialmente e gremionan cu no a worde scucha cu ta e gremionan sindical y OPPA. Den un forma hopi dictatorial e Presidente di Parlamento, mr. Edgar Vrolijk, a nenga di pone e punto di orden di Eman na discusion, manera cu Reglamento di Orde ta prescribi. Asina e ley aki cu ta bai afecta hustamente empleadonan y pensionadonan a worde “gebulldoze” den Parlamento sin cu tabata tin un dialogo real cu gremionan. Fraccion di AVP cu a solicita desde di Mei pa scucha tur e gremio a desaproba e forma dictatorial aki di proceder y a entrega un mocion durante di e reunion riba e BBO na frontera specificamente riba e tema di e falta di Dialogo Real.

E mocion di AVP a mustra cu introduccion di un BBO di 7% na frontera lo tin consecuencia impactante pa gastonan operacional di comercio, costo di bida, “concurrentiepositie” di nos turismo y economia di Pais Aruba. Tambe cu tin un preocupacion grandi bao di e representantenan di comercio, trahadornan y pensionadonan pa cu e efectonan devastador di e introduccion di BBO na frontera. Apesar di esaki gobierno di Aruba a scohe pa ignora su responsabilidad pa cu e situacion social-economico di nos pais, mirando cu Raad Van Advies a indica cu introduccion di un BBO di 7% na frontera lo aumenta e inflacion, lo afecta e clima di inversion, turismo y lo stanca economia. Tambe cu e medida aki di aumento di impuesto lo aumenta costo di bida cu lo disminui e poder di compra di nos ciudadanonan, y empeora pobresa na Aruba. E mocion di Fraccion di AVP ta accentua cu Gabinete Wever Croes no a duna participacion real na e gremionan cu directamente lo wordo afecta pa cu e introduccion di BBO di 7% na frontera. E mocion ta accentua cu e representantenan di gremionan sindical, comercial y pensionado mes a indica cu nan no a wordo envolví of consulta debidamente ariba e introduccion di BBO di 7%.

Pesey e mocion ta termina cu un dictum cu ta bisa: “pa DESAPROBA e hecho cu no tabata tin un dialogo real cu representantenan di gremionan sindical, comercial y di pensionadonan”. E lider di oposicion, mr. Mike Eman ta mustra cu asina mes cu tabata obvio cu no tabata tin consulta e fraccionan di MEP y RAIZ a vota contra di e mocion, aprobando asina cu no tabata tin consulta cu gremionan. Mr. Mike Eman ta bisa cu pasenshi di pueblo ta keda worde poni na prueba dor di un Presidente di Parlamento y un Gabinete Wever Croes hopi arogante, intransigente y dictatorial. Eman ta premira cu pronto lo tin un “day after Gabinete Wever Croes” pa cual fraccion di AVP ta preparando un team y un plan pa trece Aruba bek riba in caminda husto cu prosperidad comparti. Un gobierno cu ta pone e BON COMUN di nos Pueblo y Pais como su strea di guia.