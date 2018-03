MMA Fighter Gregory Millard a firma contract pa 3 pelea internacional

Aruba su campeon di MMA, Sr. Gregory Millard ta bezig cu’n biahe pa Suramerica, specificamente Sao Paolo, Brazil. Sr. Milliard ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Milliard a confirma cu el a caba di cera un contract cu e compania Roshal pa 3 pelea. E prome pelea lo tuma luga dia 9 Maart proximo. Ya diasabra 3 Maart, Gregory Milliard a sali pa Brazil pa e cuminsa aclamatisa y prepara pa e competencia.

Dos topatleta di Brazil y Surnam ta yudando Milliard na Aruba, conhuntamente cu mas persona. Un di esunnan cu a yuda Milliard tabata Papi Wiersma, pa pusha tambe pa Milliard baha peso. E la wordo avisa un tiki laat ya cu e tabata tin solamente 1 luna pa prepara. E tabata mester a baha un 10 kg, pa asina por drenta e competencia aki.

Gregory Milliard su prome contrincante lo ta Alessandro Hoofman cu ta 12 biaha campeon di Rio Hero di Younger Fithg College, cu ta un persona cu tin hopi experiencia unda cu lo por clasifica e pelea cu ta bay tin riba un high class riba nivel profesional y tin cu menciona tambe cu e compania cu ta respalda e peleanan lo ta e dosnan mas grandi na mundo

Den modalidad di MMA unda Gregory Millard lo tin e oportunidad di participa e biaha aki lo ta envolvi companianan grandi despues di UfC , Bellator y ACB di Rusia unda cu esakinan lo bin representa pa e join e fighter di nomber Thiago Silva, cu tin varios combate di UF cumpra. Esaki ta un privilegio pa nos representante di Aruba, Gregory Millard, ta hopi privilegia pa drenta den evento aki asina e la expresa cu orguyo.

Pa loke ta trata e set up den e Caribe, nos MMA Fighter Gregory Millard lo ta e di prome den region pa wordo, unda cu nan lo tabata un monitoreo di hopi tempo pasa riba nos campeon.

Esaki lo ta un gran oportunidad pa Gregory Millard unda cu si e resulta exitoso tin hopi chance pa drenta den e Big League, unda cu e mester demostra riba e ring cu e ta capaz pa bataya cu peleadonan grandi manera esun cu lo bay presenta awor riba dia 9 di Maart den combate.

Pa 14 aña largo, nos MMA fighter Gregory Millard a keda traha y core den tereno di MMA te awe unda lo tur su colaboradornan y e mes lo ta cla pa yega na un nivel di campeon. Tele Aruba a keda cla cu contract cu ACB di Rusia pa tin e sintonia unda cu tentativamente lo bay tin un live broadcasting na Brasil. Dia 7 di Maart e periodista den deporte Manuel Da Silva lo bay biaha bay cerca Gregory Milliard.

Por sigui e peleanan aki via websitenan disponibel manera di ACB Berkut Championship on line, y tambe like riba e facebook di nos deportista profesional Fighter Gregory Millard gregorymilliardmma unda cu tambe lo bay tin tur e informacion unda cu por follow su personal training pa e evento aki pero tambe di tur e actividadnan den su academia di combate pa tur e hobennan cu lo kier drenta na MMA na Aruba.

Finalmente riba e punto aki Gregory Millard a bisa cu lo bay probecha e oportunidad tambe pa busca di habri portanan pa e otro atletanan cu lo ta den desaroyo trahando awor aki anto e ora Aruba y otro pais den Caribe lo por haya chance tambe den e deporte aki, y lo deha e invitacion habri pa dia 9 di Maart awor apoya e pelea grandi aki cu ta bay celebra cu ta e di prome di 3 pelea cu Gregory Millard a firma. El a gradici tur su sponsornan cu a haci e biahe aki posibel.

