Despues cu e prome edicion di Mistletoe Christmas Pop-Ups na 2024, a supera tur expectativa, e motivacion pa e di dos edicion ta mas halto cu nunca na Paradijswijk bandi dyon center.

Pa e temporada di fiesta 2025, un biaha mas nos ta presenta cu gran orguyo:

🎄 Mistletoe Christmas Park

☕ Mistletoe Christmas Café

🎁 Mistletoe Christmas Market

E interes di comunidad ta grandi, y e proyecto comunitario aki un biaha mas lo bira un simbolo

di union, alegria y speransa. E ta un oportunidat pa hende di tur edad reuni, disfruta di un

ambiente magico, y crea memorianan inolvidabel hunto.

Nos ta invita tur hende pa jega, participa, y juda stimula nos comunidad pa drenta den e

berdadero spiritu di Pasco.

🗓 Kick-Off Oficial

Mistletoe Mágico: E Segundo Edicion

Lo tuma lugar durante e weekend di 24/25/26 di October 2025.

Prepara bo mes pa un temporada yena di alegria.

Nos lo habri cu un fin di siman magico ku actividatnan pa henter fama, y sorpresa.

Like y Follow e page di Mistletoe Pop-Ups pa updates.

https://www.facebook.com/mistletoe.popups of whatsapp 566-2508