Despues cu e prome edicion di Mistletoe Christmas Pop-Ups na 2024, a supera tur expectativa, e motivacion pa e di dos edicion ta mas halto cu nunca na Paradijswijk bandi dyon center.
Pa e temporada di fiesta 2025, un biaha mas nos ta presenta cu gran orguyo:
🎄 Mistletoe Christmas Park
☕ Mistletoe Christmas Café
🎁 Mistletoe Christmas Market
E interes di comunidad ta grandi, y e proyecto comunitario aki un biaha mas lo bira un simbolo
di union, alegria y speransa. E ta un oportunidat pa hende di tur edad reuni, disfruta di un
ambiente magico, y crea memorianan inolvidabel hunto.
Nos ta invita tur hende pa jega, participa, y juda stimula nos comunidad pa drenta den e
berdadero spiritu di Pasco.
🗓 Kick-Off Oficial
Mistletoe Mágico: E Segundo Edicion
Lo tuma lugar durante e weekend di 24/25/26 di October 2025.
Prepara bo mes pa un temporada yena di alegria.
Nos lo habri cu un fin di siman magico ku actividatnan pa henter fama, y sorpresa.
Like y Follow e page di Mistletoe Pop-Ups pa updates.
https://www.facebook.com/mistletoe.popups of whatsapp 566-2508