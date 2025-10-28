E Mistletoe Christmas Pop-Ups a inicia su prome weekend exitosamente, envolviendo e comunidad den alegria di Pasco, un dushi ambiente, y delicianan tradicional.
For di e lusnan di Mistletoe Park te den e skinanan di Mistletoe Café & Market, bishitantenan a disfruta di un ambiente cu caranan contento, y ambiente di pas y armonia. Famianan a bin hunto pa bebe un koppi di hot chocolate, un eggnog tradicional y disfruta di inicio di e temporada den un ambiente manera pasco mester ta. Asina a crea momento di magia di Pasco bao tononan di e violinista Tracy y cantante Celina.
E promé weekend a mustra exactamente loke Mistletoe Christmas Pop-Ups ta representá : union, coneccion y un espirito di harmonia. E proyecto ta trese recuerdonan bunita di con felis nos ta por ta ora nos ta crea cosnan huntu como comunidad. Mistletoe Christmas Pop-Ups lo tin 3 weekend mas y esakinan lo ta
31 di oktòber – 1 y 2 di november,
21, 22 y 23 di november
28, 29 y 30 di november
Entrada ta totalmente gratis. E proyecto comunitario aki ta uno inclusivo y tin un meta simpel pero hopi importante: crea union, harmonia y coneccion durante e temporada di Pasco. Asina ta, trese bo famia y amigonan, y laga e calor di alegria di Mistletoe Pop-Ups yena bo curason cu e spiritu di Pasco.
Tocante Mistletoe Christmas Pop-Ups
E Mistletoe Christmas Pop-Ups ta un iniciativa comunitario cu tin como meta trece hende hunto, crea coneccion y uni pa celebra e dushi temporada di Pasco. Di e forma aki ta crea comunidadnan sano y ta duna e magia di Pasco contenido.