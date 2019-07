Misterio di hoben desapareci y grafnan bashi na Vaticano ta sigui crece

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano – E misterio di e hoben desapareci tres decada pasa y cual restonan mortal ta wordo busca den un graf bashi na Vaticano diasabra a duna un buelta nobo cu e descubrimento sin aclaria di wesonan humano den un santana bieu.

Emanuela Orlandi, yiu di un empleado di Vaticano, a disparce dia 22 di juni 1983, tempo cu e tabata tin solamente 15 aña, despues di a sali di su apartamento familiar pa bay coy un bus pa e bay un les di musica den e basilica Romano Sant’Apollinare.

Dos luna prome, dia 7 di mei, a perde rastro di otro hoben di e mesun edad Mirella Gregori, tambe den e ciudad Italiano. Niun di dos a wordo haya nunca y tres decada despues ainda no tin aclaracion di kico por a pasa nan.

E caso a wordo habri bek na november aña pasa despues di e hayasgo di wesonan humano den un trabou na e embahada di Vaticano na Roma, aunke cu’n analisis haci despues a duna como resultado cu ta trata di un muhe di 30 aña, creando asina otro misterio.

Speculacionnan a wordo haci cu Orlandi a wordo secuestra durante varios aña y te cu e lo a wordo asesina y dera den e embahada pa persona of causanan desconoci. E resultadonan di e pruebanan genetico di DNA a resulta negativo.

E misterio di su desaparicion a wordo liga na varios scandal den e Santa Sede, desde e conspiracion pa asesina papa Juan Pablo II te cu otro scandalnan den Vaticano.

“Mi ta sigur cu papa Juan Pablo II, papa Ratzinger, papa Francisco, mi ta sigur cu nan sa kico a pasa”, e ruman di e hoben desapareci a sigura na november.

Zomer di aña pasa, famia di e hoben a ricibi un carta anonimo cu’n potret di un graf den e santana Teutónico di Vaticano y un frase: “Bsuca caminda cu e angel ta”.

E santana ta situa na unda un tempo e circo di e emperador Neron tabata ta, luga di martirio di e prome Cristianonan.

Geleun ariba un muraya Vaticano ta haya un estatua di un angel cu ta tene un clechi cu texto na Latin “Requiescat in pace” (“Descansa na paz)”.

Riba e plachi tin un inscripcion funebre dedica na e prinses Sophie von Hohenlohe y e prins Gustavo von Hohenlohe, cu na 1857 a wordo nombra arzobispo pa papa Pio IX.

Un investigaicon a conclui cu e grafnan a wordo habri despeus di e entiero di siglo XIX y cu e inscripcion di e estatua ta diferente di e graf. Ministerio Publico Italiano e tempo ey a duna ok pa habri e grafnan y Vaticano tambe a acepta.

E sorpresa no tabata asina grandi di no haya e restonan mortal di e hoben desapareci den e graf, pero tabata spera di a haya e restonan mortal di e prinsesnan Sophie von Hohenlohe (cu a muri na 1836) y Carlotta Federica of Mecklenburg (cu a muri na 1840).

“E grafnan ta bashi. Nos tur ta asombra”, Laura Sgro, abogado di e famia di e hoben desapareci, a splica.

Apenas algun ora despues, sin embargo Vaticano a informa di e hayasgo di dos grupo di weso bou di un pida plachi di beton cu tabata tapa un buraco paden di e universidad Teutónica.

E restonan a wordo haya no mucho leu di e graf di e prinsesnan, den un buraco coba den e piedra y tapa pa un piedra grandi. E area a wordo seya y lo wordo excava dia 20 di juli.

