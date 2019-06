Miss World Aruba 2018 ta apoya y invita pueblo di Aruba pa sostene Coekie’s Cause

Miss World Aruba 2018 esta, Nurianne Arias ta activo den comunidad di Aruba cu proyecto, specialmente abogacia den area di salud. Por a observa durante su reinado cu a organisa diferente proyecto pa salud na beneficio di specialmente mucha den comunidad di Aruba en conexion cu ‘Beyesa cu Proposito’. E aña aki no ta un excepcion ya cu Nurianne ta apoyando e causa di Archirah Trimon. Archirah Trimon, mihor conoci como ‘Coekie’, manera por a mira riba Facebook ta un mucha muhe alegre di 4 aña. Coekie su mayornan a dicidi di muda pa Hulanda pa asina busca otro alternativa pa trata e epilepsia severo di Coekie. Pronostico duna ta cu Coekie lo mester opera y remove banda robes di su celebro pa despues sigui cu tratamiento necesario cu ta wordo ofreci na Hulanda. Esaki sigur tin gasto cune y no ta facil pa financieramente sostene tur actividad medico necesario pa un termino largo. Pa e motibo aki e mayornan di Coekie ta organisando un fundraising dia 23 di Juni di 10or di mainta pa 6or di atardi na Do It Center Camacuri. Lo tin diferente actividad pa mucha, bendemento di cuminda, bendemento di sticker, carwash y entretenimiento.

Miss World Aruba ta invita pueblo di Aruba personalmente pa bishita e evento y pa contribui na e causa aki. Por contribui den diferente forma, sea cumprando cuminda na e evento, cumprando ticket pa carwash of cumprando sticker (den e potret ”From the Beat of our Hearts” cu ta parti di un proyecto di conscientisacion pa cu ‘Beyesa cu Proposito”como Miss World Aruba. Tambe por duna un donacion directamente via cuenta di banco di mayornan di Archirah. E informacion di banco ta riba e poster di e evento.

Pa esnan cu ta desea di contribui por tuma contact via Coekie’s Cause (Facebook), Miss World – Aruba (Facebook), Nurianne Arias – Helder (Facebook) of @nuriannearias (Instagram). Via e cuentanan aki di medio social por ricibi mas informacion di con por yuda tambe pa cu e evento diadomingo. Den nomber di mayornan di Archirah, esta Andreina y Richard ta gradici tur hende pa nan predisposicion pa yuda y ta gradici di curason pa tur ayudo ricibi

