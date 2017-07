Miss Venezuela no por paga frankicia di Miss Universo

NEW YORK, Merca- For di 1952, fecha di inicio di e certamen universal di beyesa, Venezuela tabata anfitrion di e concurso, ganando 7 corona. Sin embargo, fuentenan ta sigura cu e aña aki no por manda un representante pa esaki.

Segun e acuerdo di TvyNovelas, Keysi Sayago, e actual Miss Venezuela, no lo participa na e certamen na 2018 ya cu e Organisacion Miss Venezuela no por a paga e cuota anual di frankicia cu e Organisacion Miss Universo pa acepta e candidata.

E cifra ta mas o menos 100 mill dollar anual y aunke e candidata ta sigui cu su preparacion, berdad ta cu e placa ainda no a wordo recauda y no por a inscribi e competencia di beyesa.

Segun e medio a detaya, e unico excepcion pa cu e anualidad ta cu un candidata di cualkier pais gana e corono, e siguiente aña e no mester paga nada.

Manera tur hende sa, Venezuela ta pasando pa un situacion economico, politico y social dificil.

Fuente: http://www.eluniversal.com.co