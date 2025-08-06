My Dream Institute Foundation Aruba, e represente official di Miss Universe Aruba, tin e gran honor pa presenta e anochi final pa e coronacion di Miss Universe Aruba 2025 cu lo tuma luga diadomingo, 10 di augustus 2025, na Cas di Cultura / Ballroom di Paseo Herencia. Den e anochi glamoroso aki, lo wordo corona e reina nobo como e sucesora srta. Anouk Eman y lo bay representa Aruba afor na e di 74 certamen di Miss Universe internationalmente.
Den un reunion intimo na Carmen Steffens, dia 29 di juli, e cuater damas, hunto cu miembronan di organisacion y un di e colaborado pa e anochi final, a tene e sorteo pa determina e secuencia official pa e anochi coronacion.
Pa e anochi final e participantenan lo presenta den e siguiente secuencia:
Sammie van Pinxteren
Hannah Arends
Emily van Spaandonk
Tishaina Silvania
E programma pa e anochi lo ta yena di elegancia, emocion cu lo inclui:
E segmento di trahe di baño, pa demostra confiancia propio
E reto di discurso inspiracional, unda nan lo comparti mensahe pa inspira y empodera
E presentacion di nan trahe di gala, pa estrene nan beyesa y elegancia
E ronda di pregunta y respuesta, un momento fundamental pa e coronacion
Apart di e presentacion nan, publico presente lo presencia e despedida oficial di srta. Anouk Eman, marcando e finalisacion di su reinado como Miss Universe Aruba 2024.
Durante e anochi final e Miss Universe Aruba Ambassador, srta. Angie Dirks, conhuntamente cu e carismatico sr. Addonsito Croes, pa haci e experiencia uno inolvidabel.
Invitacion pa Aruba
My Dream Institute Foundation Aruba kier a extende un invitacion publico pa e pueblo di Aruba pa bin apoya e cuater candidatanan. Bo por kumpra bo ticket personalmente via e candidatanan, via Instagram di @missuniversearuba_official of @mimarketings, of por tuma contacto via WhatsApp at 593-7672.
Palabra di danki
Nos di My Dream Institute Foundation Aruba y henter e team, kier expresa un danki special na tur instancia y persona nan cu a colabora, sponsor cu den un manera of otro a confia pa haci e anochi final posibel. Nos ta spera di por conta riba e pueblo su presenciapa
Danki na nos sostenedornan: Ministerio di Turismo, ATA, APA, AAA, Aruba Ocean Vilas, SETAR, PRIMA CASA, MiMarketings, Departamento Cultura di Aruba, Carmen Steffens, Dolls of Aruba, Elsas Flower Shop, the salon, Andrew curiel, Javan Croes, Edson Everon, Lawrence Croes, Az Koolman, Via Party Rentals, Kok Optica, KURO, 360 Viewer Events, Swift Distributors, Revlon, Body Evolution, Aruba Aloe, The Shelf, Club di Movimiento, The Sash Company, Powered by M Production, West Deck, Sunset Stories Aruba, Ronchi de Cuba, Maison Ryon, TripleD, Accurate Security and Bodyguard Services.