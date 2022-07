Ban cera conoci cu Candidata No. 1 den Categoria GLORIOUS

Conta nos un poco di bo mes ?

Mi nomber ta Zyrley Chaljub, mi tin 17 aña di edad y actualmente mi ta den un gap-year di scol y van plan di sigui un MBO-opleiding richting business management. Mi hobbiesnan ta baila, pasa tempo cu mi cacho cu yama Coco y sin lubida probecha di Aruba su bunitesa natural : bay lama y core rond.

Kico ta bo plan pa futuro ?

Mi tin hopi planes pa futuro: mi eind doel pa futuro ta pa habri un tienda di paña pa hende muhernan plus-size. Esaki ta algo cu den mi punto di bista awor no tin hopi. Naturalmente tin steps cu mi tin cu tuma pa yega e meta ey : caba mi estudio y gana experiencia. Pues eseynan tambe ta mi planes pa futuro.

E temporada di Miss Teen pami tabata un experiencia sigur inolvidabel. Mi a yega di participa pa reina di scol etc pero nunca mi a pensa cu mi lo ta concursando pa un certamen di Bellesa aki na Aruba. Seminarionan di Miss Teen a educami riba basta themanan cu nunca mi a pensa ta importante. For di momento cu mi a subi stage na Cage Night Club dia di instalacion mi a sintimi dushi demostrando Aruba cu nos cu untiki mas curva tambe por participa pa certamenan di bellesa. Y esakinan ta recuerdonan cu semper lo mi hiba den mi curason.

Kico pabo ta Beyeza ?

Bellesa no tin un definicion exacto. Tur hende tin un beyesa diferente. Beyesa no ta loke bo ta mira, beyesa ta loke bo ta sinti, pensa of bo manera di trata otro persona. Bunitesa di pafo ta na 0% si di paden bo no tin bon intencion. Pero bunitesa di paden, nada por kita nada di dje si bo intencionan semper ta bon.

Kico ta bo mensahe pa Hubentud ?

Mi mensahe pa nos communidad ta un mensahe di inclusion. No ta importante si bo ta plus size of flaco, kico ta bo preferencia sexual, creencia of pensamento of cual ta bo color di cuero. E intencion cu bo tin tras di bo actonan ta unico cos cu ta importante. Sigui boso soñonan y no laga niun obstaculo stop bo di yega e metanan cu bo ta pone bo dilanti.

Si bo representa Aruba den exterior , kico lo bo destaca di Aruba ?

Si mi representa Aruba den exterior mi lo destaca cada un parti di nos dushi y bunita isla manera e lama, nos dushi cuminda criollo, nos dushi hende nan rubiano e calidad di servicio cu ta haci cu turista ta bin pa 30 y 40 aña caba. Sin laga afo nos dushi cultura cual ta multi cultural.