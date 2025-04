GLW Foundation ta den pleno preparacionpa Miss Teen Aruba International 2025. E aña aki celebrando 16 aña di eleccion unda cu durante añanan Miss Teen Aruba International a sa di demostra cu e comiscion ta traha den e mihor formacion di e candidatanan y e logronan durante e utimo 18 aña nan aki cu George Winterdaal como Presidente ta e prueba di e trabou bon haci cu e candidatanan. Paisnan unda e candidatanan a bai representa Aruba ta na Rep. Domincana, Panama, El Salvador, Bahamas, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia, Bulgaria , Russia, Puerto Rico y mas. Desde cu George a tuma e presidencia di Miss Teen Aruba y despues Miss Teen Aruba International a usa e lema“Algo mas cu un certamen di beyeza” y tur aña ta organiza diferente proyectonan. GLW Foundation ta haci e.o Cupcake di Speranza, Un man pa nos ruman, Feed the Kids y tambe un sin fin di actividadnan caritativo cu e candidatanan. E commission organisador sigur ta prepara e candidata cu tur equipo necesario pa asina por yude den su desaroyo pa futuro. Hopi candidatanan di Miss Teen Aruba International despues a sigui participa den otro Plataformanan manera Reina Hispanoamericana, Miss International, Miss World y Miss Universe.

Bo tambe kier participa ? Wel ta masha facil?

E aña aki GLW Foundation a haci algun cambio masha interesante.

Bo tin e edad di 15 pa 19 aña? Bo tin gana di biba un experencia unico? Bo kier representa Aruba na nivel international? Bo kier amplia bo conocemento general y siña mucho mas di varios topico. Wel esaki ta bo oportunidad pa participa.

Gastonan ?

Hopi biaha e preocupacion di Mayornan ta e gastonan halto cu no nesesariamente ta asina, Mirando e situacion comishon organisador e aña aki lo cobra un suma masha atractivo cu lo cubri basicamente tur gasto di a candidata pa e elleccion official . Mayornan ta paga un solo package cu lo inclui e inscripcion di e candidata, trahe di baño pa anochi final, Trahe di Baile di apertura, Trahe pa Entrevista cu Hurado, Sapato pa anochi final , Trahe di Gala ( diferente diseño ) pa anochi final, Tshirt Uniform pa e temporada )

Si cualkier mayor ta desea mas informacion por yama libremente George Winterdaal na 5616151. Final di Miss Teen Aruba International lo tuma lugar den luna di July 2025.

GLW Foundation a prepara un agenda di actividadnan recreativo, social y educativo masha great mes cu hopi eventonan unda nan lo siña hopi pero tambe lo pasa dushi y disfruta di e temporada 2025.

Nos ta desea GLW Foundation tur clase di exito pa e temporada nobo di Miss Teen Aruba International.

Bo ta desea di representa Aruba na nivel international, no duda mas y yama of Whatsapp awe mes pa mas informacion na 561-6151.

GLW Foundation ta masha contento cu e exitonan international di nos representantenan den 2024 y 2025.

Emily Anne Andrews MTAI 2023 ( Top 12 Miss Teen Grand Universe 2024 y Best Smile )

Eimy Contreras 1st Runner Up MTAI 2023 ( Miss Teen Turismo Mundial 2024 )

Kaisey Anne Kock 2nd Runner Up MTAI 2023 ( Miss Teen Caribbean Of The Nation 2024 )

Gilary Carvillo Top 5 MTAI 2023 ( 1st Runner Up Miss Turismo Mundial 2024 )

Jaidyleen Tromp MTAI 2024 ( Vi Reina Nuestra Belleza 2024 )

Darienne Lampe candidata 2024 ( 3rd Runner Up Miss Teen Princess International 2024 )

Miss Teen Aruba International ta mas cu un certamen di belleza, nos commission ta enfoka riba duna seminarionan pa nos candidatanan ta mas confia den nan mes, eleva nan autoestima y yudanan crece den varios ambitonan den bida pa nan futuro.