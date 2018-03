Miss Aruba drentando un era nobo y fresco

Star Promotion Foundation (SPF), doño di e frankisianan di Miss Universo y Miss Mundo despues di hopi aña ta cla pa introduci algun cambio den e strategia pa por yega na resultadonan mas convincente na bienestar di e certamen y di e futuro candidatanan cu lo representa Aruba na e certamennan mas grandi mundialmente cu ta Miss Universo y Miss Mundo.

Pa 2018 Miss Aruba lo conoce un director nobo cu lo dirigi e certamen y Aruba su representantenan internacionalmente, cual ta Sr.: Hendrik “Endy” Croes, cu a wordo apunta door di e Hunta di SPF pa asumi e responsabilidad grandi aki hunto cu su ekipo.

Hunta di SPF cu ta consisti di Renny Lacle, Marvel Vilchez y Susanita Diaz tin e confiansa cu Endy lo haci uso di e añanan di experiencia den e mundo di certamen pa por traha cu Aruba su candidatanan cu lo representa Aruba na e certamennan internacional.

Bisando esaki, tin algun cambio adicional interesante cu lo tuma lugar: Pa 2018 en adelante Miss Aruba lo cuminsa traha segun un plan di desaroyo pa candidatanan potencial cu kier/por representa Aruba den exterior. Esei kiermen cu candidatanan por inscribi na cualkier momento di aña y no mester warda pa inscripcion habri. For di momento di inscribi pa Miss Aruba ta cuminsa di biaha cu e plan di desaroyo. Expertonan di beyesa local lo tin e tarea pa traha hunto na bienestar di nos representantenan cu lo traha pa laga Aruba resalta. Tur candidata cu inscribi no ta mara na e aña cu e inscribi tampoco. Tur esnan cu kier forma parti di Miss Aruba lo wordo evalua y lo ricibi un plan cu guia riba loke nan mester traha riba dje pa por ta den e mihor estado fisico y mental posibel pa e tarea di representa Aruba internacionalmente. Asina cu comision Miss Aruba reconoce cu e candidata ta cla, e lo bai representa Aruba na e certamen(nan) unda e tin mas oportunidad pa triunfa. Esaki ta nifica cu un candidata por keda inscribi pa mas cu 1 aña. Candidatanan cu a yega di participa den eleccionnan anterior tambe por inscribi si nan ta cualifica y tin e gana pa representa Aruba.

E plan di desaroyo lo encera entre otro preparacion riba e aspectonan di desaroyo personal, educacion personal, abilidad pa inspira otro, abilidad pa motiva otro, abilidad pa yuda otro crese y desaroya, traha pa comunidad, ta e voz di esnan cu mester wordo skucha, salud mental, salud fisico, pasarela, posing y mas. E peso ta cai hopi mas riba e aspecto di educacion y habilidad pa inspira y motiva otro compara cu añanan anterior unda cu tabata pone hopi enfasis riba e aspecto di beyesa externo.

Pa inscribi candidatanan mester tin entre 18 pa 28 aña di edad, no mag di ta casa ni tampoco tin yiu. Pa mas informacion por tuma contacto cu Endy na 5923222 of via e page “Miss Aruba Pageant” riba facebook.

