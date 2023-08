E comicion completo di Cas Princesa Aruba compaña pa dos di nan reinanan tawata presente na airport pa ricibi Miss Ambar Mundial 2023 Jayleen Croes, diadumingo ultimo.

Bou aplauso fuerte y cu un corona di piedra precioso riba su cabes, Jayleen Croes tawata ricibi.

For di man di Princes Beauty 2023 y Runner-up Little Beauty Aruba Elise Heronimo, Jayleen Croes, Thaheeli Geerman, Maya Gordon y Jacy Croes a ricibi cada un, un buket di flor como muestra di cariño pa nan bunita presentacion na Republica Dominicana.

Jayleen Croes, a conkista, e weekend cu a pasa, e corona maximo di Miss Ambar Mundial 2023 na Punta Cana, Republica Dominicana entre paisnan grandi di Hispano-America, manera Republica Dominicana, Haiti, Mexico, Chile y Puerto Rico.

E luna aki, Cas Princesa tin habri inscripcion pa e certamen nacional di 2023 cu ta tuma luga na november. Por bishita e pagina di Cas Princesa Aruba riba Facebook of Instagram.