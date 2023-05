Dianan 22 te cu 27 di mei 2023, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) den colaboracion cu Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) y Minister di Economia, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, a organisa un mision comercial pa Colombia caminda 22 comerciante, representando 15 compania di Aruba, a bishita Bogotá, cu e fin pa conoce y crea oportunidadnan di negoshi cu empresarionan Colombiano. Un record cantidad di empresario Colombiano a reuni durante matchmaking cu e delegacion comercial di Aruba. E delegacion comercial tabatin mas cu 100 cita cu comerciantenan Colombiano y a keda hopi satisfecho cu e calidad di e citanan ricibi. E delegacion comercial aki ta e delegacion comercial mas grandi cu Holland House Colombia a ricibi den e ultimo tempo aki.

Mision comercial

Durante e mision a duna seminario con pa haci negoshi cu Colombia, a bishita un proyecto grandi di agricultura ‘Saenz Fety’ y tur participante a participa den matchmaking meetings organisa pa Holland House Colombia. Holland House, cual ta e Camara di Comercio bilateral mas grandi na Colombia, a yuda organisa e matchmakings entre empresario di Aruba y Colombia. E delegacion comercial tabata consisti di varios empresario ofreciendo producto y/of servicio den diferente ramo e.o.: productonan alimenticio, F&B, importacion di productonan di agricultura, servicio di training, servicio di imprenta y publicidad, 3D printing, ICT, paña y productonan pa cas y construccion.

Programa

E programa di e delegacion comercial a cuminsa oficialmente diaranson, 24 mei 2023, cu e apertura di e Aruba House na Holland House Colombia, cual lo sirbi como un punto di conexion entre e comerciantenan di Aruba y Colombia. Despues di e inauguracion, e delegacion a wordo ricibi door di e team di Holland House. Sr. Gavril Mansur, presidente di e directiva di KvK a yama tur e comerciante di Aruba bon bini y a desea nan tur clase di exito den e mision comercial. Despues e programa a sigui cu presentacion interesante di con pa hasi negoshi cu Colombia, unda nan a ricibi presentacion riba diferente topico manera oportunidadnan empresarial, economia di Colombia, con pa inverti na Bogotá y riba e aspectonan cultural di Colombia. Despues di e sesion interesante aki, e programa a sigui cu e prome matchmaking meetings. E prome dia di e mision a conclui cu un ‘Aruba Cocktail Networking Event’ na e residencia di e embahador di Reino Hulandes na Colombia, sr. Ernst Noorman, organisa pa Aruba Tourism Authority (ATA) y Holland House, en conexion cu e 40 aña di presencia di ATA na Colombia. E delegacion comercial a forma parti di e celebracion aki hunto cu diferente stakeholders Colombiano.

E siguiente dia a cuminsa cu un ‘Business Roundtable on Logistics and the Cost of Transportation’ na unda 15 diferente compania di carga maritimo, integral logistics operators y freight agents tawata presente pa brinda informacion detaya tocante e procedemento di carga for di Colombia pa Aruba. Entre nan tawata presente representante di: Grupo Aviomar, Seaboard de Colombia S.A., Hapag-Lloyd, MAERSK LINE, SCHRYVER de COLOMBIA S A S, y FITAC. E mainta a cuminsa cu un presentacion di e compania

Aviomar, den cual a splica con e logistica, prijs y posibilidadnan ta pa importa carga for di Colombia pa Aruba. Durante e mainta aki a discuti riba e desafionan actual cu companianan di Aruba ta enfrenta na momento di importa for di Colombia, particularmente ora importa riba scala chikito y cu carga consolida. Comerciantenan presente di Aruba a comparti puntonan critico di e desafio actual pa trece carga Aruba for di Colombia y con pa procede eficientemente cu solucionnan. Presidente di KvK, sr. Gavril Mansur, como tambe director di Holland House, sr. Jan Willen van Bokhoven, a sostene e remarkanan di e empresarionan. Den ora di merdia te cu atardi e delegacion a sigui cu e matchmaking meetings. E companianan di carga di Colombia ta desea di haya mas informacion tocante e tipo di carga, e volumen di carga y e frecuencia di importa carga for di Colombia pa asina por yega na un solucion eficiente y haci importacion di producto for di Colombia uno posibel riba un scala mas grandi. Anochi a brinda e delegacion un oportunidad unico pa experiencia cuminda local di Colombia na e famoso restaurant ‘Andrés Carne de Res’ na unda e delegacion por a gosa di un dushi cena den un ambiente cultural.

Diabierna mainta a cuminsa di biaha cu mas reunion di matchmaking cu empresarionan di Colombia. Tur empresario a haya e oportunidad di sinta cu companianan di Colombia, unda durante e sessionnan, ambos a haya oportunidad pa cera conoci cu otro. Durante e reunionnan aki, diferente palabracion pa futuro cooperacion a inicia. Despues di lunch, un parti di e grupo a sigui cu un bishita na e compania di agricultura Sáenz Fety, cual ta un compania enfoca riba solucion innovativo y cu amplio experticio den e sector di agricultura.

Durante e mision comercial, Sr. Gavril Mansur, presidente di KvK, a asisti na varios reunion, conhuntamente cu Minister Geoffrey Wever, pa fortalece e lasonan comercial entre Aruba cu Colombia. Diamars, 23 mei 2023, Sr. Mansur, conhuntamente cu e delegacion di Minister di Economia, Comunicacion y desaroyo Sostenibel, a bishita e exposicion titula: ’20 objetos, una historia de Aruba y Curazao’ na Biblioteca Luis Angel Arango, riba un invitacion di Sr. Ernst Noorman, embahador di Reino Hulandes na Colombia. E exposicion a keda organisa pa Embahada Hulandes pa asina dedica atencion na e relacion di Reino Hulandes cu Colombia.

Diaranson merdia, sr. Mansur conhuntamento cu Minister Geoffrey Wever, a reuni cu sra. Ana Milena Cortazar, representante di Asociación Nacional de Industriales (ANDI). ANDI ta un organisacion priva cu ta representa e interes di comerciantenan Colombiano y ta fungi como bosero pa promove y defende e interes di su miembronan.

Tambe sr. Mansur a duna e Embahador di Reino Hulandes na Colombia, sr. Ernst Noorman, den nomber di KvK, un pintura di Aruba ariba canvas, como gesto pa su amabilidad y hospitalidad na nos comerciantenan durante nan bishita na su residencia.

Gradicimento

KvK kier a gradici Minister Geoffrey Wever, DEZHI y Holland House Colombia pa e gran colaboracion cu a haci e mision comercial aki uno sumamente exitoso. Alabes KvK ta gradici ATA inmensamente pa e invitacion na e celebracion di 40 aña di presencia di ATA na Colombia. Tambe un danki na tur e comerciantenan di Aruba cu a participa na e mision aki y a haci e mision uno sumamente exitoso!

KvK ta sumamente contento cu e resultado di e mision, y ta sigi contribui na busca oportunidadnan pa empresario local y aporta na e promocion di nos isla como un destino empresarial. Por wak portret di e mision ariba nos facebook page: www.facebook.com/arubachamber