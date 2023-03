Diahuebs den partamento di Aruba tabatin tratamento di e overeenkomst cu Land Aruba tabatin cu Lee Tofanelli and Associates inc, y parlamentario Misha Raymond di partido Raiz a hiba su palabra, y a menciona cu e caso aki a bin haya su desaroyo cu diferente Gobierno y Minister. Tofanelli desde 2002 tabatin un relacion di trabou hunto cu Gobierno y unda e cos a pega ta na 2009 ora a dicidi di prolonga e relacion di trabou 2010 te cu 2013.



Parlamentario Misha a bisa e ta lamenta cu simannan largo cierto miembronan di oposicion trece varios palabra den prensa y unda cierto miembronan a dicidi di manipula informacion pa manipula pueblo di un naratifa cu no ta existi, pero e protagonista di e narativa ta Raiz. Ningun articulo den e ley no ta pa scapa un ex minister, e ley tin dos articulo kico e vonis ta bisa y kico gobierno tin cu paga, di unda tur e fanfaria cu ta bay scapa un cabes di ex minister parlamentario Misha no ta compronde solamente si tin un agenda politico si.

Tabatin un oportunidad pa responsabilisa un ex minister Mike de Meza mes a bisa e no tabatin interes pa cu esaki pero awor bo falta di interes mester bira e mandato di Raiz. Loke abo no tabatin interes di haci, bo kier tilda nos di Raiz cu no ta integro awor nos tin bay haci loke abo no kier haci, y esei ta madures politico unda esaki a keda. Avp tabatin boca yen siman largo cu nos t’ey scapa un cabes di un ex minister.

Parlamentario Misha a bisa den parlamento si partido Avp por comunica mas cu otro pa laga nan mes un miembro sa e actonan cu nan mes a tuma ora nan tabata den Gobierno. Informacion ta hopi importante pasobra e manipulacion cu oposicion a hiba simannan largo pa e caso aki tabatin un meta pa manipula pueblo y kier destrui odio cu manipulacion di informacion kende bo kier sirbi y kede bo ta sirbi. Pero e falta di madures politico ami a bin pa haci awe y pa drecha esaki. Ami no kier pa pueblo sigui paga pa falta di decision, interes of madures, e pueblo aki no por sigui paga. Ami ta para banda di pueblo di sinta tira piedra y sconde man no solamente esei, pero bo kier pa otro partido piki e piedra cu ba tira, pasobra awor ta Raiz tin e decision den su man, segun oposicion. Pueblo merece mas informacion y menos manipulacion pasobra bo kier sinta den un stoel, no ta interesami cua prensa bo ta paga loke ta interesami ta kico ta e efecto y consecuencianan pa e pueblo. E presupuesto nos a aprobe caba y pueblo no por sigui paga mas pero awor kier tilda, parlamentario Misha a bisa na Avp mustra bo integridad awe y stop di pone pueblo paga mas