Misha Raymond di Plataforma RAIZ: Nos tin e obligacion pa lucha pa cada mucha

E desaroyo di nos muchanan ta den peliger. Un trauma manera abuso sexual ta haci un impacto fuerte den un mucha mas leu cu solamente e fisico. E tambe ta trece un peso psicologico cu ta haya su consecuencia no solamente den su comportacion, den su estudio y den su desaroyo social pero tambe den su salud fisico.

Imagina bo ta cana riba caya y bo ta sinti un metal friu na bo nek. Bo curpa ta bati alarma pasobra prome cos bo ta pensa un hende tin un cuchiu na bo nek poni. Bo curason ta cuminsa bati duro, bo ta soda y bo ta cuminsa pensa cu tin chens cu bo ta bay muri. Henter bo sistema di curpa ta bou stress y ta dificil pa e regula su mes na e momento aki. Bo ta sinti bo tin gana di saca of cu bo mester uza un baño. Pero ora bo ta bira wak patras bo ta wak cu ta un amigo a pone su yabi contra bo nek pa spanta bo. Bo curason ta cuminsa bati menos lihe, e tension den bo curpa ta baha y asina e curpa ta regula su mes. Pero awo si bo curpa keda den e estado aki di stress… awo si e no ta logra pa bo calma bo mes. Pio ainda… awo si bo ta un mucha chikito y bo no ta compronde kico bo ta pasando aden. Ademas bo ta meymey di bo desaroyo y e inhabilidad pa regula bo curpa ta cuminsa forma parti di bo caracter of den caso nan mas leu bo personalidad. SI bo curpa ta constantemente bou un stress psicologico e ta afecta bo salud, paso bo curpa no ta haya suficiente descanso pa regula procesonan necesario.

E chens cu despues na grandi un mucha cu un sistema bou stress ta bay busca substancia (pensa na alcohol of droga) pa calma/ regula su mes ta bira grandi.

Pero abuso sexual ta elimina mas cu un base solido pa e mucha por funciona despues. E ta kibra un moral mas profundo. Como mucha ainda bo tin cu siña tocante e peligernan di mundo. Pero awo si e peliger ta na cas, na scol of den un persona cu como mucha bo a confia.

Bo ta siña cu desconfianza ta brinda mas siguridad cu confianza.

E palabra prevencion den caso di nos mucha nan ta pa brinda nan un chens oportuno pa desaroya un bida optimal. No ta husto cu prome cu e mucha por siña di e mundo alrededor di dje, ya caba e tin un comienso unda cu e tin cu lucha pa sobrevivi. Sobrevivi den mente y specialmente den su curason. E acto di abuso sexual contra nos muchanan ta keda un crimen cu hopi dificil por wordo midi pa ley. Pero con bo por midi algo cu tur su efectonan ta manifesta despues?

Abuso di mucho a lanta hopi emocion fuerte den nos comunidad. Ta basta!

E lucha cu nos tin cu sigui hiba pa cada mucha na Aruba ta uno cu no lo wordo recompensa facilmente. E mucha no sa cu mester sigui e lucha ferviente pa su existencia den nos comunidad. Y simplemente pa e motibo aki nos aki na Aruba tin e obligacion y e responsabilidad pa hacie.

Comments

comments