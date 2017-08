Mireille St. Jago awo ta candidato di UPP

No mucho dia pasa, ex candidato riba lista di MEP, Mireille St. Jago, a anuncia su retiro for di MEP, dunando su motibonan pakico el a tuma tal decision. Awe, el a bira un blachi nobo den e buki di politica. El a uni na e fila di UPP como candidato. Mireille St. Jago, di su banda a splica cu e unico cos cu ta conta ta pa salba Aruba. Trece un Gobernacion pa pueblo di Aruba. E ta uno cu ta bay husto, cu lo yuda e pais yega riba su pianan bek.

Siman pasa el a retira for di MEP cu su motibonan ya conoci. El a acepta awe mainta e reto despues di combersacion cu ambos partido y pa haya sa kico nan punto ta. E hecho cu e dos partidonan a dicidi di uni, ta un punto cu e mes a uza pa uni su mes na dje. A pasa den programa di ambos partido y a dicidi cu e lo uni forsa cu UPP y PPA. Na 2013 el a combersa basta hopi cu sr. Wever pa subi lista di UPP, pa otro motibonan el a scoge MEP.

El a siña masha hopi den politica e 4 añanan cu e tabata den partido MEP. Awo e ta bay tur e conocemento cu e tin y e gana pa yuda e pueblo aki y specialmente e muchanan den pueblo pa nan haya un miho futuro, e lo subi lista di UPP como candidato. E ta contento cu Booshi Wever a brind’e e oportunidad y ta haya tur como pueblo di Aruba uni cu e hecho aki cu tin oportunidad pa un coalicion y cu esey lo salba Aruba den tur manera.

St. Jago ta na altura di tur cos cu el a bisa siman pasa. Awor aki ta laga tur cos cu a pasa den pasado un banda, St. Jago a expresa. El a uni su mes cu UPP. Mas den transcurso di e simannan aki ora cu keda cla cu henter e programa di e lista combina, por yena e detayenan. Si ta conoci ta su punto di bista riba esey.

Awor aki tur cos ta bay cambia si nos pensa riba e material di campaña cu e tabata tin cu MEP. Semper ta asina cu como candidato bo ta sostene bo mes, bo ta cumpra bo mesun material. El a pasa door di e experiencia aki y e lo bay cambia tur esey. E ta haya cu ta un experiencia cu e ta siña for di dje. Pa e siguiente campaña e lo ta hopi mas lihe. E ta algo cu no ta algo perdi. E grupo cu ta su tras ta esunnan cu ta sostene como candidato di MEP. Nan a dun’e tambe e tempo pa pensa algun dia y awor aki ta sosten’e tambe cu e campaña, pero awo riba lista di UPP, combina cu PPA.