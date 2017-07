Mireille Sint Jago: Ta basta cu discriminacion den MEP y ami t’afo!

Sra. Mireille St. Jago durante un conferencia di prensa ta anuncia su retiro di MEP. Esaki ta pa motibo cu e durante e 4 añanan aki, y specialmente siman pasa, unda cu e tabata tin un encuentro personal cu lider di MEP, el a ripara cu e partido aki no ta respeta hendenan di colo, hendenan cu a bin di afo cu a bin pa traha na dushi isla di Aruba.,

Den e partido aki no tin espacio pa e grupo di LGBT, cual e la ripara durante su combersacion cu Sra. Wever Croes. Segun Sra. St. Jago, Sra. Evelyne Wever- Croes no ta e persona cu bo por confia den dje, pa lidera e futuro di Aruba. Eleccion 2017 mester ta un eleccion caminda pueblo ta wordo informa debidamente. E ultimo 4 añanan aki y semper, e la percura pa duna pueblo e informacion corecto. Aworaki e no ta sinti cu e por ta miembro di un partido, si e ta sigui apoya un persona cu tin e porta hancho pa cierto hendenan y small pa otronan. Specialmente e Latinonan of hendenan cu a bin di islanan Ariba. Nan no tin e mesun apoyo of ayudo pa e personanan cu ta bin di e otro islanan. Si bo kier pa Aruba ta exitoso pa un y tur, esey kiermen cu mester tin hendenan den gobierno cu ta bay lidera e pais na un manera husto. No ta husto cu si tin lider di partido cu ta discrimina esunnan cu no ta di Aruba, stranhero, hendenan di color manera Sra. St. Jago.

Esey ta motibo pa cual e no kier forma mas di e partido Movimetno Electoral di Pueblo. Den e cuater añanan aki, el a pidi un reunion cu lider pero nunca el a logra. Y siman pasa tabata prome biaha cu el a haya oportunidad pa combersa cu Sra. Evelyne Wever- Croes. E dia ey tabata celebra Independencia di Colombia, caminda cu el a bisa cu e ta bay pero e no a aparece. si tabata tin varios otro miembronan di partido MEP cu tabata t’ey presente. Segun Sra. Mireille St. Jago, pa lidera e pais bo mester traha pa tur hende, trato igual pa tur.

Cada candidato cu a logra menos cu 200 voto a wordo acerca pa traha espacio ariba lista, cual a wordo confirma door di Sr. Jago. Personalmente, e ta haya cu si un persona a logra 77 voto na 2013, como candidato pa un districto, mester dun’e espacio pa e sigui traha. Pero a pone 9 candidato pa San Nicolas, strobandonan tur pa ta exitoso den e districto aki. Eynan caba ela ripara cu e no ta duna chance pa ta exitoso si bo ta hende di color.

Pa a tuma un decision asina, mester pensa bon ariba e consecuencianan cu ta bin, segun Sra. St. Jago, pero diahuebs el a bisa ta basta. segun St. Jago, tin mas hende ariba lista cu ta sinti cu Sra. Wever- Croes no ta lidera e partido na manera profesional. e tin un comision cu ta dun’e conseho y e ta bay full ciego tras di e comision. E ta haya ta peligroso cu ta bay tras di e conseho di hende y no su intuicion.

El a dicidi di haci su decision publico, via di e conferencia di prensa. El a bisa cu el a subi lsita di partido MEP, contra tur conseho di su famia. Pero kier a mustra su famia cu nan ta robes.

Segun St. Jago, aworaki e lo procesa e consecuencianan cu esakinan por tin y na e momentonan aki e no ta planea di subi lista di un otro partido. Su conseho ta pa e pueblo di Aruba scoge pa idealismo y no materialismo. Pa scoge pa hende cu ta traha pa pueblo. Den un partido, tur hende no mester tin discriminacion. E mester ta un partido ta inclui tur hende na Aruba, hasta miembronan di LGBT pa cual e no por keda sin nenga nan derecho.

Si e scoge pa subi lista di un otro partido, e lo mester ta un partido cu ta traha pa tur hende. Aunke cu te ainda e no a wordo acerca pa ningun otro partido.

Segun Sra. St. Jago, el a wordo bisa cu e no por ta candidato di San Nicolas, door cu e no ta di San Nicolas, mientras cu tur su famia ta di San Nicolas. Esey e ta haya ta discrimina contra hendenan di color di San Nicolas. Por ultimo Sra. St. Jago a bisa, cu e cu su team cu ta para su tras, lo bay over na baha tur e billboardnan y asina tambe, cera e capitulo como candidato ariba lista di MEP.