Mirando e maneho cu tin awor aki cu otorgamento di tereno, poco poco ta yegando mas cerca pa actualisa e listanan

DIP na e momento aki tin un accion hopi grandi tumando luga, no solamente pa otorgamento di tereno pa vivienda pero tambe pa expansion di terenonan erfpacht te 60 aña cu a vence ultimo añanan y cu no tabata un prioridad na DIP. Tin un retraso hopi grandi pa e parti aki cu ta bay ocho te 10 aña tras esey a haci cu a pone prioridad y pone al dia tur e listanan aki. Entre otro pa loke ta terenonan cu ta duna pa vivienda e siman aki, a logra yega na un limpiesa di e lista den un database grandi cu tabatin di peticion.

Otorgamento a tuma luga pa esunnan cu a haci peticion na aña 2008/2009 y e intencion ta pa prome cu fin di aña na november atende cu 2010, 2011 y 2012. Prome cu 2019 caba lo pone e lista aki up to date te na 2012. Esaki ta nifica cu mas cerca yega na e aña di 2019 ta mira e porcentahe di hende cu ainda ta interesa den un tereno y por ta a haci un peticion dies aña pasa , dies cinco aña pasa ta bira mas grandi. Awor aki ta cuminsa haya hendenan mas jong cu si kier sigui cu nan reservacion pa tereno. Loke a haci conhuntamente cu DOW, DIP y Kadaster continua di biaha pa loke ta aña 2013 te cu aña 2019 y logra limpia ful e lista cu durante e ultimo 20/30 aña a keda atras y a haci esaki basa riba e fenomeno cu yama first in first out. Esey kiermen cu esunnan cu a haci peticion prome ta bin na remarca prome.

Contrario na e maneho cu tabatin bou di e Gobierno anterior y Minister anterior, mester a bay e minister su oficina y sinta na su lessenaar pidi un tereno y ta e minister tabata dicidi kende ta haya un tereno si of no. Esey a haci cu durante ocho aña bou di e gobierno anterior un averahe di 140 tereno so a ser duna. Awor aki den e maneho di e gobierno aki cu a cuminsa aña pasa na Mei, a cuminsa mira e resultado pasobra e proceso momento cu haci un peticion, e proceso ta dura entre 12 pa 14 luna. Awor aki ta cuminsa mira resultado di esaki y comparando cu e averahe di 140 tereno duna prome y cu e maneho nobo, ya caba ta dunando cerca di 500 tereno na ciudadanonan cu a pasa nan acta di notario y cumpli cu tur rekisito cu tin.

Ta bay mira cu e cifranan ta bay sigui crece y pa aña ta bay logra como mil tereno cu a keda otorga. Ora ta papia awe di otorga tereno y compara cu antes, ta e ex Minister tabata dicidi kende ta haya tereno. Antes esunnan cu tabata haya tereno tabata cerca di e gobernante y despues di cinco, dies aña nada a ser haci cu e terenonan. Momento cu un persona haya un tereno di gobierno di Aruba, e mester ta cla pa traha cu ne. Un hende no ta haya un tereno erfpacht di gobierno sin haci nada cune of haci negoshi cune manera tabata tuma luga anteriormente. Awor aki e maneho nobo desde mei aña pasa ta duna cu na momento un ciudadano pasa un acta notarial di biaha ta pasa su hipoteca. Mesora e ta mustra notario cu e tin e placa pa cuminsa traha su cas. Tin scarsedad di tereno y no ta bay otorga tereno na conocir, amistadnan of amigonan. Pasobra, despues cu mi persona a asumi e responsabilidad como Minister di Infrastructura, ningun hende mester bin sinta cerca mi na lessenaar pa pidi un tereno, of como mandatario mi ta yama DIP pa un tereno of skirbi riba un papel akkoord mede zeist mande pa DIP pa un persona haya un tereno manera cu tabata tuma lugar den pasado. Tur peticion ta wordo procesa via departamento di DIP cu e sistema cu tin first in first out ta keda otorga na e cantidad di hendenan manera a mira ta tumando luga na e momento aki.

E forma aki ta mas transparente y un forma bisto unda tur hende por mira con e ta tuma luga y con e condicionnan ta riba e website di DIP y e website di Ministerio caminda tur hende sa exactamente kico ta e derecho cu e tin y kico ta e obligacionnan den e caso aki. Ora un persona bin na remarca pa un tereno ta pasobra e ta cla pa traha un cas. Un tereno no ta pa warda y despues pasa e tereno pa un famia, haci negoshi cune of bende, esaki no ta e meta mas. E maneho cu tin awor ta dirigi pasobra ora un hende haya un tereno e ta cla pa traha un cas. Momento cu e lista ta up to date, tur hende por haci peticion atrobe otro aña y no mester warda 10 pa 15 aña mas, pero den e aña cu haci e peticion desde 2020 bin dilanti ta haya un contesta mesora si ta bin na remarca pa haya un tereno.

Un diferencia grandi cu tin awor aki compara cu e maneho cu tabatin anterior cu tabata otorga terenonan grandi di 600, 700, 800 vierkante meter y 20% so Gobierno tabata exigi cu mester construi riba e tereno aki. Esey tabata nifica cu tabata haya un tereno di 600 vierkante meter pero e cas mester ta 120 meter cuadra so. Esey kier men cu e tereno ta perde den e caso aki 480 metro cuadra , cu ta bay na cura, mantencion y net esaki hopi hende tin problema cune pasobra nan no por mantene e cura. Gobierno no tin tereno pa benta afo of regala. Tambe mi a a tende ex Minister Sevinger bisa cu el a laga mil tereno cla pa por wordo otorga. Mi ta haya esaki hopi straño pasobra e ex Minister ta 140 tereno el a duna den su periodo como Minister.

Ta prepara mil tereno pero no ta otorga nan mientras cu tabatin 12 mil hende cu tabata warda riba tereno e momentonan ey. E ex minister tabata gaña y manipula e ciudadano pasobra nunca e tabata registra peticion di tereno. Simplemente e tabata gaña e ciudadanonan y esey no por. Mi ta ripiti y ta pone pone bon cla, cerca mi persona, no mester bin sinta na mi lessenaar y no ta firma nada pa ningun ciudadano, simplemente ta bay DIP y segun e orden cu a haci pa e peticion ta bin na remarca pa haya tereno. Pa loke ta trata expansion, ta un di e hopi nan cu ta tuma luga manera esunnan di 60 aña cu ta vence y a pasa 3,4 y 5 aña no a renoba e hendenan aki nan erfpacht y no a cobra nan y esey ta haci cu ta hinca e ciudadano den problema.

Berdad a tuma dos siman caminda a laga tur hende bolbe bin inscribi. Den caso aki tereno comercial ta e ex Minister tabata dicidi ken e ta duna, pero awor e ta bay segun procedura cu tin den DIP y no cerca un minister pa haya un tereno. Pa loke ta trata expansion di tereno esaki tabata hopi atrasa na DIP, y ora a cuminsa, e director a bisa cu tabatin mas cu mil peticion di cual 900 ta atrasa 10 aña bieu. Tin mas cu 400 hende cu a bin inscribi y mustra cu ainda nan tin interes den expande nan tereno. Awor DIP ta bay controla y e ambtenaar nan a cuminsa sali pafo bay wak e expansion di tereno cu ta pidi. Si e expansion di tereno ta contra di ley y maneho pa loke ta trata ROP of zona nan cu no por bira pa un cas of comercial, groengebied of natuurgebied lo ser nenga. Di awo pa December, ta bay atende cu tur peticion pa di e forma aki na 2020 por ta ful up to date pa loke ta trata peticion di expansion di tereno cu no a tuma luga den ultimo 10 aña.

