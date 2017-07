MIO a pasa pa historia

Pa 8’or y 42 minuut di awe mainta, Dienst Telecommunicatie Zaken (DTZ) a kita e señal di MIO Aruba. Ta trata aki di 6 mil telefon cu tabata den servicio di e compania aki. Pa loke ta trata e trahadonan, lo bay over pa nan retiro y paga nan pa nan añanan di servicio y cu tur nan derecho, manera cu ley ta perscribi.

Pa loke ta e lease di e tereno pa e cellsite y edificionan, esaki si Mio lo cumpli cu e pagonan te cu fin di Juni y despues di esey, e gastonan lo wordo pasa pa DTZ como cu ta nan ta esunnan cu ta dicidi di kita e licencia y stop Mio di Opera.

Den otro palabra, tur gasto despues di dia 1 di Juli, lo wordo pasa pa DTZ y Land Aruba, como cu den e carta di deurwaarder, tabata claramente para cu si nan no paga, nan no lo por opera mas despues di e fecha menciona.