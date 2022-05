Diamars atrardi den un esfera ameno Minister Endy Croes a ricibi bishita di representantenan di Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond (KNBSB). Presente na e ocasion ex. hugado di baseball profesional alabes director tecnico di KNBSB sr. Rick van den Hurk, y sr. Stefaan Eskes, director di KNBSB ken tabata na Aruba pa un dia. A probecha di nan estadia pa reuni cu e mandatario di deporte riba algun proyectonan interesante pa Aruba. Despues di nan bishita na Aruba e representantenan di KNBSB a continua cu nan bishita na Curaçao den representacion di e ekipo ‘Kingdom of the Netherlands’. Nan ta trahando riba un proyecto pa e seis islanan incluyendo Hulanda. Nan ta formando e ekipo cu ta bay World Classic Baseball cu ta tuma luga den luna di maart 2023. Tambe tin e idea pa traha mas di cerca cu Aruba, Curaçao y tur e otro islanan den entre otro ofrece curso nan pa coach y curso pa umpire. Dia 1 pa 8 di november di e aña aki un grupo di 70 pre selecciona lo hunga na Curaçao un serie di weganan di amistoso. E mandatario di deporte a puntra si nan por bin hunga 1 wega na Aruba, e representantenan a haye un bon idea y lo sondea e posibilidadnan. Na final di e reunion nan a haci entrega di un pechi y polo shirt na Minister Endy Croes.

