Minster Dangui Oduber presente na entregamento di un ambulance nobo na IMSAN

Diaranson atardi Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber tabata tin e honor y placer pa presencia e entrega di 1 ambulance nobo na IMSAN, riba invitacion di IMSAN y sigur esaki ta cuadra cu e vision di e mandatario.

Esaki ta pa mehora e cuido y e servicio cu ta wordo brinda na comunidad. Parti di e servicio ta pa busca mas ambulance y mester bisa contrario na loke un media di prensa a trece dilanti, e ambulance a wordo bestel for di December caba door di IMSAN. E ambulance aki ta moderno, “state of the art” y ta cumpli cu tur e exigencianan internacional. E ambulance tin WIFI abordo pa por comunica cu Eerstehulp unda por pone e personalnan na altura kico ta e trauma y con pa atende cu esaki ora e pashent yega.

E Mandatario a duna di conoce cu lo bay busca 3 ambulance mas pa asina por cumpli cu 10 ambulance den servicio y den bon condicion pa por brinda e calidad di cuido cu nos kier brinda na nos cuidadanonan. Minister Dangui Oduber ta felicita IMSAN cu e ambulance.

