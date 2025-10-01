Ministerio di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario ta anuncia cu Oficina Central di Estadistica a publica e cifranan di inflacion pa luna di augustus 2025.

E indice di prijs di consumo den augustus 2025 ta mustra un subida di 0.02% cu e indice di juli 2025. E inflacion pa ultimo 12 lunanan – augustus 2024 te augustus 2025 – ta -0.8%. Esaki ta un caida di 3.7 punto di porcentahe compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (2.9%). E promedio anual (ultimo 24 luna) di e tasa di inflacion pa e periodonan di Augustus 2022 te cu Augustus 2023 y Augustus 2024 te cu Augustus 2025 ta 0.4%, un caida di 1.6 punto di porcentahe compara cu e 2.0% registra den e periodonan di Augustus 2021 te cu Augustus 2022 y Augustus 2023 te cu Augustus 2024.

Durante augustus, shete di e diesdos sectornan a registra un subida den den prijs. Sectornan cu tawata tin un efecto mas grandi riba e caida den inflacion tawata e sectornan di “Vivienda” 0.9%) y “Transporte” (1.2%) causando un efecto di respectivamente, 0.22 y 0.16 punto di porcentahe. E subidanan den e sectornan restante a contribui cu un efecto di 0.20 punto di porcentahe riba e CPI di Augustus 2025.

E subidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un caida den e indice di e sector di “Mobilario” (-4.0%) cu a contribui cu un efecto di -0.35 punto di percentahe riba e CPI di Augustus 2025. E caidanan den e sectornan restante a contribui cu un efecto di -0.22 punto di porcentahe riba e CPI di Augustus 2025.

E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 408 bienes y servicionan. Compara cu Juli 2025, 42.2% di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un efecto di 0.99 punto di porcentahe, mientras cu 40.9% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu un efecto di -0.97 punto di percentahe y pa e restante 16.9% no tawata tin cambio den prijs. Compara cu Juli 2025, prijsnan di bienes(0.1%) a conoce un subida y a causa un efecto di 0.08 punto di porcentahe, mientras cu prijsnan di servicionan (-0.1%) a registra un caida y a contribui cu un efecto di -0.06 punto di porcentahe riba e CPI di Augustus 2025.

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, ta gradici CBS pa e trabao di tur luna di publico e desaroyo di nivel di prijsnan na Aruba y ta invita un y tur pa bishita e website di CBS www.cbs.aw pa mas informacion.