Durante su bishita di trabao na Hulanda, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a bishita Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), caminda a reuni cu e director di NCSC sr. Mathijs van Amelsfort.

NCSC ta forma parti di Ministerio di Husticia y Siguridad, y ta identifica riesgo y tendencia den e mundo digital. NCSC ta intercambia conocemento ampliamente, conectando tur partner cu informacion y experticio. Ademas nan ta preveni daño social y ofrece apoyo durante crisis, cu un ekipo riba alerta 24/7. Door di e colaboracion nacional y internacional, NCSC ta fortalece e resiliencia digital di Hulanda y Reino.

Durante e encuentro, Ministro Dowers y sr. Van Amelsfort a dialoga riba e panorama actual di siguridad cibernetico na Hulanda, incluyendo e expansion di e cantidad di organisacionnan protegi for di 250 pa 10.000. Ademas nan a papia di e ley nobo cu ta pone e responsabilidad personal riba esnan na cabes di organisacionnan den caso cu nan no cumpli cu e exigencianan estableci riba nivel di siguridad cibernetico.

Tambe a dialoga riba temanan manera menasa actual riba tereno digital, y a pone enfasis riba e importancia di cooperacion internacional, particular den cuadro di Reino Hulandes, mirando cu siguridad cibernetico no tin frontera.

E meta di e bishita aki ta pa explora e posibilidadnan pa fortifica colaboracion entre NCSC y Aruba, incluyendo desaroyo di un mecanismo pa duna apoyo di manera rapido, cu e meta pa amplia e capacidad di contraresta y comparti conocemento den Reino.