Ministernan di Gabinete Wever- Croes ta fayando

No solamente ta algo serio cu net Minister di Husticia Andin Bikker ta firma dos delincuente condena pa abuso di mucha recobra nan libertad prome cu nan sinta nan castigo completo pero pa miembro di fraccion di AVP, drs. Mervin Wyatt-Ras, e pregunta clave den ultimo dianan, ta na unda Prome Minister Evelyn Wever-Croes a keda y di con e no bisa nada riba e situacion serio aki.

Parlamentario Wyatt-Ras a sigui mustra cu fuera cu den comunidad ya caba por sinti e incomodidad cu a laga e dos hendenan aki liber, pero e parti mas serio ta cu nan victimanan honen ta wordo expone na presencia di e dos delincuantenan aki sin mas.

“E dos delincuentenan aki cu a wordo laga liber, ta canando rond na unda tin e muchanan cu a wordo abusa loke ta pone cu e muchanan aki siguramente lo ta den un spanto ya cu si nan wordo confronta cu e personanan aki, nan ta drenta den un crisis.

Pa colmo net e gobierno aki cu ta papia semper di crisis, ta expone victimanan inocente aki na presencia di e dos delincuentenan aki y Wyatt-Ras ta puntra su mes na unda minister Evelyn Wever- Croes tabata na momento cu e minister di husticia, sr Bikker, a laga e personanan aki bay.

Tanto cu a papia di castigo minimo, pa ocho aña largo nos a scucha sra. Wever-Croes papia di esey caminda a papia cu mester bin e ley di castigo minimo, a cuestiona e hecho cu esunnan cu ta comete acto di abuso di mucha, ta haya poco castigo.el a cana den

manifestacionnan cu a wordo organisa relaciona cu abuso di muchanan menor di edad, pero awor den e caso di minister Bikker cu a laga dos pedofiel bay liber, e ta keto keto.

E ta ‘poeslief’ riba e punto aki y ta bon pa pueblo habri wowo pa e cos aki, ya cu na momento cu cierto politiconan ta bisa algo ora cu nan ta pafo di gobierno, na momento cu nan ta den gobierno nan ta haci full diferente. Ensaki siguramente ta cuestionabel.

Tin propaganda promocional di e actual minister, caminda el a priminti pueblo cu ora cu e drenta gobierno, e ta agrega cinco regel na e ley pa asina atende cu castigo minimo pa esunnan cu comete abuso contra muchanan.

Den mesun promocion politico di campaña aki, e ta bisa cu mester tene consideracion cu e criatura inocente cu a sufri e abuso aki pero kico pueblo por mira awor, ta cu Wever-Croes a keda keto, no a haci ningun declaracion of observacion y ta mustra cu e no kier atende cu e asunto delicado aki.

Igualmente pa minister di Asuntonan Social, Glenbert Croes, kende tanto ta papia di crisis social, tin cu puntra su mes con famia y e muchanan aki lo ta sinti nan mes awor cu e hendenan aki a wordo laga liber prome cu tempo pa minister di Husticia.

Awor di berdad gobierno a crea un crisis pa e hendenan aki envolvi y pa comunidad y mester tene na consideracion e victimanan envolvi, con a sigui cu nan, con nan bida a wordo afecta y con nan lo sigui dilanti awor cu nan sa cu e hendenan aki ta bek riba caya danki na Minister Bikker, Wever-Croes y Glenbert Croes.

Boca grandi a papia di prevencion, a papia di proteccion di nos muchanan y manera minister Wever-Croes mes a yega di bisa, cu tur abuso contra mucho tin cu stop, pero e pregunta grandi na e momentonan aki ta: “unda boso ta?”

Otro pregunta importante den e caso aki ta kende ta haciendo ‘crisisopvang’ pa e muchanan aki? Unda minister di Asuntonan Social a keda? E tin cu bay y a atende cu esunnan envolvi den e crisis aki, pueblo y mi persona kier tende di e Minister kico ta wordo haci, ya cu ta un situacion serio caminda personanan cu ta comete actonan inmoral cu nos muchanan, tin leynan pa esaki, leynan cu nos a pasa den Parlamento pero no a haci causa di e leynan aki.

Tur caminda cu bay den e dianan aki por scucha cu e decision di Minister Bikker y e falta di intervencion di Minister Presidente y Minister di Asuntonan Social ta wordo cuestiona,” Parlamentario drs Mervin Wyatt Ras a declara.

