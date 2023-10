Riba dia di Conscientisacion di Cancer di Pecho, Ministernan di Gabinete Wever-Croes a mustra nan solidaridad bistiendo un articulo di paña ros. Manera ta conoci, ful e luna di october, mundo ta para keto na e conscientisacion di e forma di cancer aki. Cancer ta un malesa cruel, cu por toca na porta di tur hende, na cualkier momento mas inespera. P’esey ta importante pa tur hende muhe, adultonan, y hobennan, haci tur test y control necesario frecuentemente, pa asina si tin e malesa, e por wordo detecta y trata na tempo.

Prome Minister ta haci un apelacion na tur hende muhe, mama di famia, cu ta cuidando di nan casa, yiunan of mayornan, pa haci nan control regularmente, y cuida di nan mes prome cu nan cuida di otro. Tur hende ta consciente cu haci un mammogram no ta placentero, pero e dolor ey, no ta nada compara cu e doloronan cu un ser femenino por carga. Tambe ta importante pa tur hende muhe sa, cu tin un grupo grandi di hende pa sostene y yuda esnan cu tin e malesa di cancer na pecho.

“Di experiencia propio mi por bisa, cu unabes bo wordo detecta cu cancer na pecho trempan, e tratamento ta mas efectivo y menos doloroso. Den mayoria di caso, ora detecte laat, e opcionnan pa trate ta limita y casi imposibel. P’esey mi ta pidi cada un di boso cu ta hende muhe, y cu ta stima bo mes y bo famia, pa samina y controla boso mes. Pa tur esnan cu ta sufierndo di e malesa aki, sa cu bo no ta bo so, y cu tin un grupo di hende pa yuda bo. Ohala cu hunto nos por yuda tur esnan cu ta sufriendo di e malesa cruel aki, y cu pronto por bin un cura pa cancer”, Prome Minister a expresa.