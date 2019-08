Ministerio ROIM a tuma nota di declaracion di sr. Booshi Wever

Mas y mas ta bira aparente cu sr. Wever ta perdiendo conexion cu realidad

Durante ultimo lunanan por tuma nota di diferente reaccion di Sr. Wever, kende den pasado tabata Minister encarga cu medio ambiente, unda cu no a logra resolve e problema serio di maneho di desperdicio riba nos isla y tampoco a logra un maneho duradero pa nos compania nacional di recohemento di sushi, esta Serlimar. Ademas sr. Wever ta primordialmente conoci pa e fayo di locual ta un planta di 30 miyon dollar cu no a funciona. E siman aki atrobe Sr. Wever a mal informa comunidad manera a bira forma di opera di e ex mandatario:

1. Sr. Wever ta bisa cu ta Minister Otmar Oduber a hiba su persona LAR. Esaki no ta cuadra cu realidad. Manera por lesa den e documentonan adhunto. Sr Wever a entrega un “bezwaarschrift” tanto verbal como tambe por escrito, cualnan conforme ley tin cu bay LAR pa wordo trata. No ta Minister Oduber a hiba sr. Wever LAR, sino cu ley ta prescribi exactamente con e proceso di un bezwaar tin cu cana. Lastimamente por tuma nota cu Sr. Wever no tin e capacidad pa intepreta e ley den forma corecto of no kier actua conforme ley. Lastimamente ta bira evidente cu sr. Wever no ta papia berdad.

2. Sr. Wever ta argumenta cu ya caba den programa di Gobierno lo tawata papia di un planta di Waste to Energy. Esaki ta corecto. Gobierno tabata y ta determina pa yega na un solucion duradero y integral pa e maneho di desperdicio na Aruba, cu ta den un estado deplorabel. A cana un proceso habri y transparente, unda a duna participacion na expertonan local, gremio comercial y sindical, como tambe expertonan internacional, unda un Task Force a keda institui y cu a duna nan recomendacionnan den un raport oficial. Aki a participa entre otro departamentonan manera DOW, DNM, DVG y DIP. Di parti di gremionan comercial, ATIA, a participa y di parti sindicatonan, tanto SEPPA como STA. Tambe e comision di bisiñanan di Parkietenbos y vecindario a haña representacion den e grupo di trabou. E Task Force aki a

wordo guia pa tanto expertonan di TNO como tambe WEB y otronan di afo. Banda di esaki PAHO tambe pa prome biaha a traha un raport oficial riba e situacion sumamente peligroso existente y latente na nos dump. E rapport aki di e Task Force te dia di awe ta wordo ehecuta literalmente y a conduci na un proceso di RFI (Request For Information) cu a conclui na recomendacion pa un planta di SWTF (Solid Waste Treatment Facility) cu ta mas factibel pa e situacion na Aruba. Cu esaki a bay un destaho publico, RFP (Request For Proposal). Osea un proceso largo, Integro,Transparante y Solido cu a inclui masha hopi actor clave den comunidad (tambe NGO’s). Aki tambe mester constata cu sr. Wever no ta papia berdad.

3. Segun sr. Wever ta pueblo lo mester paga y ta papia di 300 miyon dollar. Esaki NO ta berdad. E destaho publico ta hopi claro. Ta trata di un modelo financiero BOO (Build Own Operate). Esaki ta exactamente e mesun modelo sr. Wever, durante su gobernacion , a aproba pa e projecto di molinanan di biento na VaderPiet. Esaki no ta nada diferente. Osea cu e compania ta diseña e planta, ta doño di dje y mester opere su mes. Esaki definitivamente NO ta un PPP. Lastimamente sr. Wever atrobe no ta papia berdad.

4. Sr. Wever ta insisti cu e inversion pa Gobierno den e proyecto aki ta uno di 300 miyon dollar. Esaki absolutamente no ta berdad. Apenas ora e ofertanan drenta despues di e destaho cu ta sigui awo, lo haya sa kico ta e proposicionnan di e diferente companianan. Cuanto nan lo kier cobra pa e coriente cu mester wordo bendi na WEB y cuanto nan lo kier cobra di “tipping fee” pa haci e proyecto uno rendabel pa nan. Osea aki tampoco Gobierno ta inverti.

5. Sr. Wever ta contradictorio y inconsistente den forma cu ta ataca e idea pa importa sushi di isla ruman Boneiro, pero si ta sostene e pensamento pa exporta di Aruba. No ta cuestion di exporta of no. Aki ta cuestion di buska un solucion integral, duradero y solido. No un solucion temporal cu no ta segun nos leynan. Mester bin cu un solucion na bienestar general di henter Aruba. Ta aki mester cuestiona integridad di sr. Wever na unda ta sostene companianan cu antes tabata categoricamente contra. Ministerio di Infrastructura lo continua e rumbo describi pa e Task Force Nacional y lo percura pa cada paso ta uno firme den direccion di un solucion practico y duradero pa futuro generacionnan.

