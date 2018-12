Ministerio Publico ta conseha esnan cu tin boet habri paga esakinan

PG di Aruba Mr. Alexander van Dam ta elabora riba pagamento di boet. Por cuminsa haci esaki online tambe. OM ta negociando cu Arubabank pa por yega na un areglo pa nan paga via un app. Belastingdienst ta haci uso di esaki caba.

Mr. van Dam ta splica cu awor pagado di boet ta bin OM den Rumbastraat pa por haci esaki.

OM kier wak si ta posibel cu Arubabank of MFA nan por tuma e servicio aki over pa comunidad no haya hopi contratiempo. Ta splica tambe tocante e cantidad di placa cu un boet ta of por bira depende di circunstancia.

Uso di celular durante core auto ta 500 florin y por subi si Polis gara bo pa di dos biaha paso e ta algo sumamente peligroso. Si Polis para bo y boet bo pa core bao influencia di alcohol bo ta haya boet y si esaki pasa atrobe bo, boet lo subi y nan ta tuma bo auto den beslag y e persona por wordo encarcela. Riba boet pa maltrato di bestia tambe tin aumento den boet si e persona cay den ripiticion di maltrato di bestia. OM conhuntamente cu Minister di Husticia ta purba pa haya mas ambtenaar pa mantene ordo, haci control riba cierto ley nan. KPA mester haci hopi caba, control riba saco di plastic supermarket, tocamento duro den bario of club nan nocturno. Mr. van Dam ta prefera di wak KPA riba caso nan mas serio y laga control di saco, problema di tocamento duro y maltrato di bestia pa ambtenaar nan cu lo mantene ordo.

