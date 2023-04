Na juni 2021 Ministerio Publico a ricibi informacion for di cual lo por sali cu lo tin iregularidadnan tumando lugar na DIP (Directie Infrastructura y Planificacion) relaciona cu dunamento di permisonan y huurgrond.

E director lo a crea un sistema di computer ‘cera’ pa kita iregularidadnan di bista di supervision y control.

Bao guia di Ministerio Publico, Landsrecherche a cuminza un investigacion penal bao di e nomber Kukwisa.

Den e investigacion aki a scucha R.H.C., director di DIP, y tambe señora Lopez-Tromp, ex-minister di planificacion, infrastructura y medio ambiente, como sospechoso.

Despues di un investigacion amplio y largo den cual tabatin huiszoekingnan, a scucha testigonan y a investiga documentonan, Ministerio Publico a yega na e conclusion cu no tin suficiente prueba cu C. a haci su mes culpable na abuso di poder. No a resulta nada concreto di un sistema di computer ‘cera’.

E sospecho contra e ex-minister tampoco no a resulta hustifica. Den e periodo cu Lopez-Tromp tabata minister, el a ehecuta e maneho di gobierno pa pone huurgrondnan (particulier) pa agricultura na disposicion di ciudadanonan di Aruba.

E casonan penal contra R.H.C. y Lopez-Tromp a wordo seponeer door di Ministerio Publico. Tur dos a wordo poni na haltura caba di esaki.