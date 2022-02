Ministerio Publico a yega na un decision den e investigacion contra e turista Mericano cu a wordo tira dor di Polis na februari 2021. Ademas, Ministerio Publico a dicidi den e investigacion di Landsrecherche di e tiramento dor di un agente policial.

E turista

Riba 19 di februari 2021 un turista Mericano a wordo tira dor di Polis despues di un careda peligroso di Oranjestad pa Savaneta.

Recherche a haci investigacion di e comportamientonan di señora. For di e investigacion aki a resulta cu e turista tabata core bao influencia y a causa varios dalmento di auto mientras e tabata den un situacion turdi.

El a core repetidamente riba e banda robez di caminda y diferente auto mester a kita pa evita di dal frontalmente, y cu lo a bin accidentenan serio. E no a reacciona at all riba señalnan di Polis y señalnan di stop. Polis a purba varios biaha pa forze pa para, loke a bin logra na haltura di Savaneta. Sinembargo, na e momento ey e turista a bay cu su auto riba un agente policial, despues di cual e agente aki a saca su arma di servicio y a los tiro riba e auto pa stop e. E turista a wordo raca varios biaha na su curpa, entre otro na su garganta y su cachete. Despues di su estadia na Hospital, el a pasa un luna den detencion preventivo, for di cual el a wordo suspendi condicionalmente.

Ministerio Publico a dicidi pa no persigui e muher Mericano. Considerando e daño permanente cu el a sufri y e tempo cu el a pasa den detencion, Ministerio Publico ta di opinion cu persecucion no ta oportuno mas.

E tiroteo

Landsrecherche a haci investigacion di e losmento di tiro dor di e agente policial. Por conclui cu e tiroteo aki no a bay conforme cu e instruccion di su funcion (ambtsinstructies). Na otro banda mester bisa cu tabata trata di un situacion di emergencia den cual e agente policial mester a tuma decisionnan regardando un auto cu tabata bin riba dje y un chofer cu no tabata reacciona riba ningun tipo di señal, señal di para of ningun accion di Polis. Na e momento ey e turista a causa caba algun accidente di trafico (frontal) y mester a wordo preveni cu e lo sigui core.

E circunstancianan aki ta haci cu Ministerio Publico a dicidi pa no persigui e agente policial aki pa loke ta e tiramento cu su arma di servicio.

