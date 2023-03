Ministerio Publico lo bende diesdos boto na findishi riba diabierna 24 di maart 2023. Ta trata di botonan cu ta na Marinierskazerne na Savaneta. Tur ta boto cu a cay den man di Kustwacht. E botonan aki no tin mester di wordo warda mas y por wordo bendi na esun cu ofrece mas cen pa nan.

Mescos cu tempo a bende botonan den añanan anterior, bo persona tin cu inscribi di antemano na Ministerio Publico. Esakinan ta e reglanan:

Bo por inscribi te diabierna 17 di maart 2023 na Ministerio Publico via [email protected] Bo por opta tambe pa yama sra. Angela na Ministerio Publico na tel. 521-4135. Despues di 17 di maart 2023 INSCRIPCION TA CERA.

Ora di inscribi mester inclui:

– Nomber

– Fam

– Fecha di nacimento

– Pais di nacimento

– Number di ID (di bo ID, paspoort of rijbewijs)

– Number di telefon.

Unicamente personanan cu a inscribi na OM mag di meld riba 24 di maart 2023 pa 10’or di mainta na entrada di Marinierskazerne pa wak e botonan y duna un oferta por escrito riba e boto cu nan ta desea pa cumpra.

Ora bo presenta na porta di Marinierskazerne, bo mester mustra e mes ID cu bo a inscribi cu ne. Si bo no tin esey cu bo, bo lo no haya entrada.

Muchanan no por drenta.

Si bo persona resulta esun cu a haci e oferta mas halto, lo tuma contacto cu bo. Despues bo por pasa e placa na banco. Pago por solamente via TRANSFERENCIA BANCARIO. Bo mester pasa placa na banco. No por swipe ni paga cu cash mas.

E boto ta wordo entrega una vez mustra e recibo di pago, e contrato di compra y e ID di e cumprador.

E cumprador lo wordo informa despues tocante e fecha cu e por busca e boto. Ministerio Publico no ta duna ningun garantia riba e estado di e botonan. E venta ta bay ‘as is where is’. E cumprador mes ta percura pa transporte.